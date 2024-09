Ősszel a legjobb a kerékpáros túra, ezeket a tavakat érdemes körbetekerni

Az őszi kirándulás, a természet megtapasztalása minden esetben rengeteg szellemi és fizikai előnnyel jár, ráadásul hazánkban rengeteg túraútvonal van, amelyek közül bátran válogathatunk, nehézség, táv, közelség, és látnivaló tekintetében is. A kirándulás lehet akár 2-3 óra is, de ha esetleg egy hosszabb biciklis túrára indulunk, az eltarthat akár 8-12 órán át is. Persze a 2 órás és a 12 órás őszi túra különbözik a felkészülést és a felszerelést illetően. Általánosságban elmondható azonban, hogy ha hosszabb útvonalat választunk és esetleg zordabb az időjárás, akkor igénytől függetlenül több ruhára, felszerelésre, élelmiszerre és vízre lesz szükségünk. Fontos azonban, bármilyen kerékpáros túra is szerepel a bakancslistánkon, indulás előtt mindenképp gondoljuk át, hogy mit is viszünk magunkkal.

A kerékpáros túra családdal egy életre szóló élmény lehet. Fotó: Unplash

Kerékpáros túra a Balaton körül

Ha nem vagyunk tisztában milyen kerékpár túra útvonalak közül válasszunk pontosan, akkor segíthet a google maps kerékpárút kereső funkciója is. Az egész tavat kerékpárút veszi körül, amelynek hossza összesen 230 km. Megijedni azonban nem kell a hosszú úttól, hiszen rövidebb szakaszokat is ugyanannyira érdemes itt megtenni. A jellemzően sík területen fekvő, környező falvak mentén haladó útvonalon rengeteg pihenőhely, üzlet és vasútállomás is található - számolt be a travelking.

Akinek azonban kissé megterhelőnek tűnik a hosszú út, azok akár elektromos kerékpárt is választhatnak.

A BBT kerékpártúrák során eddig ismeretlen festői tájak, aktív kikapcsolódás és rengeteg élmény vár. Vezetett túrákon profi kerékpáros túravezetők kísérnek, akik bevezetnek az e-bike-ozás rejtelmeibe, megismertetik mindenkivel a kerékpárt, annak megfelelő használatát és megmutatják azokat az útvonalakat, amiket szinte senki más nem ismer. 1-2 órás, félnapos vagy akár többnapos trekking és MTB programokon a Balaton új dimenziója nyílik meg mindenki számára - írta a BalatonBike365 az oldalán.

A Tisza-tónál két kerékkel

2020 júniusa óta teljes egészében körbetekerhető biztonságosan a Tisza tó. A kerékpárút utolsó szakasza a Hódút Kft által épített hídvolt, ami Poroszló és Tiszafüred között található. A tó több útvonalon is részben vagy egészben körbe biciklizhető. A Nagy kör 95 km, míg a Kis kör 70 km hosszan halad. Ezen felül van még 18 km, 21 km, 25 km, 33 km, és 46 km is - írja a trekhunt.