Nyaralás ősszel? Ezekben az országokban még szeptemberben is tűz a nap

Nyaralás a Kanári-Szigeteken

A nyaralás ősszel is tökéletes a Kanári-szigeteken. Fotó: Unplash/ Zinah Insignia

A Kanári-szigetek egy igazán népszerű úti cél a turisták körében. Évente több millióan utaznak ide, hogy meglátogassák a szigetcsoport egyes részeit. Mind közül azonban Tenerife vagy Gran Canaria a két legnépszerűbb nyaralás szempontjából, ezekre a helyekre csaknem 5 millió turista érkezik évente. A Kanári-szigeteken az őszi/téli időjárás inkább a tavaszira hajaz, és napsütésből is jut bőven, ugyanis napi 9-10 órán keresztül süt. Azonban nemcsak a strandok, hanem a nemzeti parkok is lélegzetelállítóak ősszel. Vegyük például

a Parque Nacional del Teide- et Tenerife szigetén: itt található a világ harmadik legnagyobb vulkánja.

Lanzarote pedig a Timanfaya Nemzeti Parknak ad otthont, ahol a vulkanikus talajon még tevegelhetünk is.





Nyaralás Egyiptomban

Hurghada, Egyiptom

Fotó: reeseorts/Pixabay

Képzelje el, hogy belép egy olyan országba, ahol az ókori történelem összefonódik a vibráló kultúrával és a lélegzetelállító tájakkal. Egyiptom az időtlen vonzerejével kifejezetten októberben még varázslatosabb célponttá válik. Ez ugyanis a tökéletes hónap, hogy az ország csodáit felfedezzük, ugyanis a kellemes 20-30 fok körüli időjárás tökéletes arra, hogy akár városi túrákat tegyünk. Októberben a nappali órák száma emellett eléri a maximumot, így átlagosan napi 11 órát süt a nap. Így akár strandolásról, búvárkodásról vagy városnézéséről legyen szó, mindegyik esetében tökéletes élményt ígér Egyiptom.



Ciprus

A kristálytiszta vizű Kék lagúna strand Ciprus legnépszerűbb tengerpartja

Fotó: AFP

Annak ellenére, hogy a legtöbben Ciprus szigetét nyári paradicsomnak tekintik, a többi évszakban is ugyanolyan csodálatos. A ciprusi ősz érdekessége, hogy bár véget ér a szezon, de az időjárás szinte nem változik. Október és november között kezd igazán megmutatkozni, hogy talán az őszbe lépünk, ugyanis a természet színei csodás változáson mennek keresztül. Az időjárás azonban továbbra is ideális a napozáshoz, a tengerben való úszáshoz és a Ciprus által kínált vízi sportok élvezetéhez is. Érdemes időt szánni arra, hogy meglátogassa a Troodos-hegység erdeit, mert meg fog lepődni, milyen gyönyörű látvány fogadja ősszel. Október vége felé az esték azonban már hűvösebbek lesznek, de egészen november közepéig elévezheti itt a nyarat.