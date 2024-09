Olaszország durván megadóztatná a turistákat

A legnépszerűbb európai városok sorra vezetnek be különböző adókat a turisták számára, csak hogy visszaszorítsák a tömegturizmust. Olaszországban korábban már Velence is bevezette az egynapos idegenforgalmi adót. A döntés mögött az áll, hogy a túlzott turizmus már elűzi a helyieket, ezáltal pedig megváltoztathatja az olasz városok szerkezetét - számolt be a Mirror.

Daniele Santanche turisztikai miniszter a Twitteren néhány gondolatot fogalmazott meg az üggyel kapcsolatban, és kijelentette:

A túlzott turizmus idején segítenénk javítani a szolgáltatások helyzetén azzal, hogy felelősségteljesebbé tesszük a fizető turistákat.

A jelentések szerint a jelenleg személyenként 1 euró (nagyjából 400 forint) és 5 euró (nagyjából 2000 forint) közötti díjak akár 25 euróra (nagyjából 10 ezer forintra) is felszökhetnek. A Financial Times megjegyzi, hogy az új rendszer szerint a szállodákra hárulna a nagyjából 10 ezer forintos díj terhe. A Telegraph részletezte, hogy a 100 euró (40 ezer forint) alatti szobák adója éjszakánként személyenként 5 euró (2000 forint) maradna. A 100–399 eurós (40-160 ezer) közötti szobák díja megduplázódna, 10 euróra (4000 forint), míg a 400 eurós (160 ezer forint) és 749 eurós (nagyjából 300 ezer forint) közötti szobák esetében 15 eurót (600 forint) kell majd fizetni.

Capri

Fotó: AFP

A 750 eurót (300 ezer forint) meghaladó, rendkívül luxusszállások esetén a legmagasabb árat kell alkalmazni – írja az Express .

Barbara Casillo, a Confindustria Alberghi olasz szállodalánc igazgatója a helyi médiának adott interjújában figyelmeztetett arra, hogy a változtatások ellenére nem szabad elijeszteni a turistákat.

A turizmus ugyanis jelentős mértékben hozzájárul Olaszország gazdaságához, az ország GDP-jének körülbelül hat százalékát adja,

emellett csak 2023-ban mintegy 60 millió turista látogatott ide.

Egyelőre azonban továbbra is bizonytalan, hogy az új javaslatot mikor bocsátják szavazásra az olasz parlamentben.

Velencében már bevezették a turisták megadóztatását. Áprilistól júliusig a turistáknak 5 eurót (2000 forintot) kellett fizetniük. 2021-től pedig a tengerjáró hajókat is betiltották a városban. Velence ugyanis jelenleg Európa egyik leglátogatottabb városa.