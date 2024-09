Ezeket vigyük magunkkal, ha ősszel túrázni megyünk

Az őszi kirándulás, a természet megtapasztalása minden esetben rengeteg szellemi és fizikai előnnyel jár, ráadásul hazánkban rengeteg őszi kirándulóhely van, amelyek közül bátran válogathatunk, nehézség, táv, közelség, és látnivaló tekintetében is. Az őszi egynapos kirándulás lehet akár 2-3 óra is, de ha esetleg egy hosszabb túraútvonalnak is nekiveselkednénk, az eltarthat akár 8-12 órán át is. Persze a a 2 órás és a 12 órás túra különbözik a felkészülést és a felszerelést illetően. Általánosságban elmondható azonban, hogy ha hosszabb útvonalat választunk és esetleg zordabb az időjárás, akkor igénytől függetlenül több ruhára, felszerelésre, élelmiszerre és vízre lesz szükségünk. Fontos azonban, bármilyen túrára is készülünk, indulás előtt mindenképp nézzünk át egy listát ellenőrzésképp.

Az őszi kirándulás különleges fényeket és színeket ígér. Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2014 Dudarev Mikhail/Shutterstock.

Őszi kirándulás esetén semmiképp se hagyja otthon ezeket:

Időjárásnak megfelelő lehetőleg vízálló ruházat, túraruha

Túracipő, bakancs

Kevésbé romlandó ételek ( amikből jobb, ha többet pakolunk, mint amennyire úgy érezzük, hogy szükségünk lehet)

Kulacs (lehetőség szerint minél több vizet vigyünk)

Navigációs eszközök, például térkép és iránytű

Elsősegély készlet

Bicska vagy egy többfunkciós készlet

fejlámpa

szúnyog és kullancsriasztó

papír zsebkendő, wc papír, esetleg nedves törlőkendő

kézfertőtlenítő

polifoam ülőke

Az őszi túra esetén is süthet a nap, ezért az időjárási viszonyoktól függetlenül nem árt egy jó sapka. Minden esetben figyelje az időjárás előrejelzést, vegye figyelembe a terepet és

úgy öltözzön, hogy alkalmazkodhasson a változó körülményekhez.

A legjobb, ha esetleg egy plusz zoknit, vagy bármilyen plusz ruházatot, esetleg egy cipőt vagy éppen egy vízálló poncsót is elpakol, arra az esetre, ha esne az eső és esetleg átázna a cipője.

Rövidebb, egyszerűbb túrákhoz nagyjából megfelelő egy 10-20 literes táska.

Amikor viszont befektet egy túrazsákba, érdemes figyelembe vennie a kapacitást, azt, hogy milyen hosszú túrákra menne vele, a hátizsák funkcióit és azt is, hogy megfelelően illeszkedik-e, hogy valóban kényelmes legyen akár órákon át is cipelni.

Sokakat elriaszthat a túrabot, azonban nem csak hegymászók számára ajánlott, ugyanis számos előnnyel járhat bármilyen terepen is gyalogoljon.

A bot növelheti a stabilitás érzést és a hatékonyságot is, emellett segíthet az akadályok leküzdésében ezáltal pedig nagyobb biztonságban érezheti magát, nem beszélve arról, hogy kevésbé terheli a lábát és a térdeit, így aktívabban igénybe veheti a felsőtestet is. A táskához hasonlóan azonban a túrabot esetében is fontos, hogy megfeleljen az egyedi igényeinek, így érdemes erre is rászánni egy kis időt a vásárláskor.