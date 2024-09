Vezetett séták várnak Somogyban

Fotó: Facebook / Virágos Kaposvár

Vezetett városnéző sétákra, közlekedési központ és emlékház bejárására invitálják a látogatókat a hétvégi kulturális örökség napjain Somogy vármegyében. A programsorozat honlapján olvasható információk szerint Kaposváron Építők, építtetők, építmények címmel indul belvárosi séta. A szombaton 10 órakor kezdődő program jelentős kaposvári építőmesterekre, mérnökökre fókuszál. A másfél órásra tervezett sétán Szabó Tamás helytörténész számos várostörténeti érdekességet, kulisszatitkot oszt meg az érdeklődőkkel. Bejárásokat tartanak a somogyi vármegyeszékhely tömegközlekedési csomópontjának épületeiben szombaton 10 és 16 óra között.

Pénteken kezdődött a 20. Őrségi Tökfesztivál

Fotó: Facebook / Őrségi Tökfesztivál

Pénteken késő délután a nagyrákosi tájházban és a település kultúrházában kezdődik a 20. Őrségi Tökfesztivál, amelynek programjai a hétvégén négy őrségi településen, Nagyrákoson, Őriszentpéteren, Magyarszombatfán és Szalafőn zajlanak. Szombaton délelőtt Őriszentpéter központjában Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja nyitja meg a rendezvényt, az ünnepség keretében ökumenikus terményáldást is végeznek, illetve megnyílik a hagyományos őrségi kézműves kirakodóvásár és termelői piac is. A szabadtéri színpadon fellép többek között a Zalaapáti Harmonika Zenekar és a Kenyeri Rábamenti Citerazenekar is, sötétedés után pedig töklámpás felvonulást tartanak. Szalafőn az Őrségi Népi Műemlékegyüttesnél felállított színpadon szombaton délelőtt gyermekműsorral várják a kicsiket, délután népzenei koncert, néptáncbemutató követi egymást, majd a Kajárpérci Vizirevű Nyilvános akasztás, avagy Sobri Jóska színre lép című "vásári vérfürdőjét" láthatja a közönség. A kézműves udvarban töklámpáskészítéssel, fazekas korongozással, illetve a tökös díszek készítésével várják az érdeklődőket, a gasztroudvarban pedig tökös tájjellegű ételek készülnek. A fesztivál ideje alatt az Őrségi Nemzeti Park munkatársainak vezetésével a vezetett erdei séták indulnak, az egyik bölény és vadlesre invitálja a túrázni akarókat, de a kényelmesebbek felülhetnek akár az őriszentpéteri helyszínek között közlekedő Dottó vonatra is.

