Mutatjuk a legjobb hétvégi programokat

Nemzetközi építészeti makettfesztivál Budapesten

Fotó: Facebook / KÉK - Contemporary Architecture Centre

Tíz ország több mint 280 makettjét mutatja be a csütörtökön nyíló 7. Nemzetközi Építészeti Makettfesztivál Budapesten. A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) közös szervezésében megvalósuló kiállítás egy hónapon keresztül október 27-ig, minden héten szerdától vasárnapig látogatható a Walter Rózsi-villa Műhelyterében, a fővárosi Bajza utca 10. alatt. A 7. Nemzetközi Építészeti Makettfesztivál azt kutatja, miként segíti a modell az építészeti gondolat megragadását, kifejezését és átadását. A fesztivál mintegy háromszáz makettet mutat be, hazai és nemzetközi építészirodáktól, oktatási intézményekből és gyűjteményekből. A kiállításon amatőr makettek, színházi modellek, gyerekek által készített modellek és építészektől származó kísérleti, munkaközi makettek sora mutatja be, hogy mire is jó a makettkészítés. A fesztivál programját tárlatvezetések és workshopok egészítik. A kiállítás a Walter Rózsi-villában váltott regisztrációs jeggyel ingyenesen látogatható.

Hagyományos mesterségekkel ismerkedhetünk Ópusztaszeren

Fotó: Facebook / Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban Borszűrő Szent Mihály ünnepe alkalmából a vendégek szombaton hagyományos mesterségek bemutatóin vehetnek részt, részesei lehetnek egy alföldi szüretnek, frissen préselt mustot kóstolhatnak és azt is megismerhetik, hogyan dolgozták föl a egykor a fűszerpaprikát Szeged környékén. A látogatók találkozhatnak fafaragóval, kádárral, szűrhímzővel, Aradról érkező kézművesektől a gyöngyfűzés, a nemezelés, a gyékényezés és a bőrözés titkait leshetik el. Az iparos műhelyeknél népi divatbemutatót rendeznek, és ki-ki magára is öltheti a neki tetsző viseletet, kora délután pedig patkolási bemutatót rendeznek. Szent Mihály napjára, szeptember 29-re - ha az időjárás is kedvezett – beérett a szőlő az Dél-Alföldön, így a gazdák nekiláthattak a must elszűrésének. Az őszi munkálatok közül ezért kiemelt figyelmet kap a szüret a Szegedi tanya szőlőskertjében. A vendégek bekapcsolódhatnak a szőlőpréselésbe, és bőven fogyaszthatnak friss mustot is.

Őshonos hazai nagyragadozók a Falka Napokon