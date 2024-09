Családi programok sokasága várja az érdeklődőket a hétvégén

Az ország legjobb gulyását keresik a Szolnokon

Gulyásleves

Fotó: Shutterstock

Idén immár 26. alkalommal rendezik meg a Szolnoki Gulyásfesztivált. A szeptember 6-án és 7-én a Tiszaligetben tartott eseményen gasztronómiai, kulturális és hagyományőrző programokkal, koncertekkel várják a látogatókat, és az is kiderül majd, kik főzik az ország legjobb gulyását. A fesztivál szeptember 6-án (pénteken) kezdődik, amikor hagyományosan a diákok és határon túli magyarok mérhetik össze főzőtudásukat a jótékonysági főzőversenyen. Idén több mint ötszáz hetedik osztályos diák mutatja meg, milyen gulyást tud főzni. Másnap kezdődik a nagy főzőverseny, ahol cégek, baráti társaságok és hagyományőrző gasztronómiai csapatok mérik össze tudásukat. Az eredményt szakmai zsűri értékeli.

Családi fesztivál Kecskeméten

Fotó: Facebook / Szórakaténusz

Ismét megrendezi őszindító családi fesztiválját szombaton a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely. A második alkalommal meghirdetett Szóraka Feszt sok más játékfesztivállal ellentétben nemcsak a gyermekekre koncentrál játékos programokkal, hanem a felnőtteket is várja, hiszen a fesztivál alapgondolata az, hogy „játszani mindenki szeret”. Egész napos program keretében lehetőség lesz a Dr. Code Programozó Iskola oktatói segítséggel egyszerű LEGO-robotok építésére és programozására. Szintén nyitástól zárásig készülnek a szervezők a kiállításokhoz kapcsolódó nyomozó, kereső és kvízjátékokkal, múzeumpedagógusaik jóvoltából pedig több kézműves foglalkozás közül lehet majd választani. A programok ingyenesek, további részletek ITT olvashatók.

Az MVM Dome-ba érkezik az Egri csillagok

Fotó: Nemzeti Színház

Rendhagyó előadás keretében mutatja be Egri csillagok című produkcióját a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Honvédelmi Minisztériummal együttműködésben szeptember 6-án és 7-én Budapesten, az MVM Dome-ban. Az előadásban mintegy kétszáz táncos, valamint száz színész, zenész vesz részt. A szombaton látható előadásokra hatezer diák és pedagógus érkezik az ország több pontjáról. A nagyszabású produkcióra külhoni magyar nézőket is várnak például Temesvárról, Fülekről és Somorjáról. Az előadásokhoz kapcsolódva a Magyar Honvédség is bemutatkozik az MVM Dome épülete előtt. Az előadást a megújult szereposztással először az MVM Dome közönsége láthatja. Dobó István szerepében Trill Zsolt látható, Cecey Évát Battai Lili Lujza alakítja. A főbb szerepekben látható továbbá Schnell Ádám (Jumurdzsák), Bodrogi Gyula (török szultán), Berettyán Nándor (Bornemissza Gergely), Szalma Tamás (Török Bálint) és Söptei Andrea (Izabella királyné).