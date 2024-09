Szállodában csípett herén egy férfit egy skorpió, borzasztó, ami ezután történt

A 62 éves Michael Farchi azt állítja, hogy 2023 decemberében hirtelen kellemetlen érzésre ébredt egy Las Vegas-i luxusszálloda szobájában. A férfi azt mondta, hogy "többszöri szúró érzést érzett a kezén és az ágyékán". Azt állította, hogy a Venetian Resort Las Vegas csípte ,eg egy skorpió - írja a 8 News Now.

Farchi azt állítja, hogy a Palazzo-toronyban történt incidens óta poszttraumás stressz szindrómában is szenved és súlyos érzelmi traumát jelentett számára mindez. Farchi felesége, Batia pedig azt állítja, hogy szexuális életüket is befolyásolta a sérülés - számolt be a Daily Star.

Farchi egyik ügyvédje azt mondta:

A férfi kitart amellett, hogy szexuális kapcsolatuk jelentősen megromlott a csípést követően.

Képünk illusztráció. Fotó: Unplash

A keresetben az áll, hogy a szálloda

kötelezettséggel tartozik a felperesekkel szemben, hogy tiszta, biztonságos és higiénikus helyiséget biztosítsanak... amely mentes a kártevőktől, poloskától és hasonló dolgoktól, beleértve a skorpiókat is".

Brian Virag ügyvéd azt mondta:

Tényleg teljesen mindegy, hogyan került oda", hozzátéve, hogy a szálloda állítólag előzetesen tudott a "mérgező, halálos skorpiók jelenlétéről.

Virag folytatta: "Az a tény, hogy ott volt, és az is, hogy tisztában voltak azzal, hogy korábban skorpióproblémák voltak az érintett lakosztályban, csak ez számít.

Farchi egy orvosi jelenlétében elmondta a szálloda személyzetének, hogy "skorpió harapta meg az ágyékomat/heréimet". De azt állította, hogy az alkalmazottak nevettek rajta, és "igazán kínosnak" nevezték az egészet.

Azt mondta: "[A személyzet] csak fogta az ágyékát, és nevettek rajta." A Summerlin Kórházban tett látogatása után a kereset szerint skorpió általi mérgezést diagnosztizáltak nála.

Az UCLA Medical Centerben is kezelték, ahol állítólag megerősítették, hogy Farchi testi sérüléseket és merevedési zavarokat szenvedett.

„Mindez hatással volt a családomra, a munkámra – mindenre” – mondta Farchi a 8 News Now-nak. Most esküdtszéki tárgyalást kér, hogy felbecsüljék a múltbeli és jövőbeli egészségügyi kiadások, a lelki szorongás, a gyötrelem, a fájdalom és a szenvedés, valamint az élet élvezetének elvesztése miatti károkat.