Egészen a '60-as évekbe repít vissza ez a retro szálloda

Ez a The Concept Hotels legújabb szállodája magában foglalja a Paradiso art hotelt is. Az Art Deco dizájnnal és élénk rózsaszín napozóágyakkal kiegészített Paradiso üvegdobozos „szobáiról” is ismert. Van még Tropicana is, amelyet Tom Cruise Cocktail című filmje ihletett valamit az 50-es évek Havanna ihlette Cubanito. A Romero's pedig olyan, mint egy amerikai motel, míg a Grand Paradiso a "moziszállodájuk" .