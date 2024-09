Életét kockáztatta egy szelfiért egy turista egy szikla peremén

Számos turista látogatja az angliai Seven Sisters sziklákat a festői szépségű látványa miatt. Most azonban lencsevégre kapták, azt a pillanatot, amikor egy turista férfi úgy döntött, hogy a tiltások ellenére, kimászik a veszélyes sziklák szélére és ott készíti el a szelfijét.

Ez a szikla nagyon népszerű a turisták körében, a helyi természetvédelmi szervezet, a National Trust is figyelmezteti az oda érkező turistákat, hogy „a fehér szikláink gyönyörűek, de nagyon veszélyesek is”.

Bár biztonságosnak tűnhet a szikla szélén állni, azonban az anyaga egy rendkívül puha, kréta anyagú kőzet, ami a különböző környezeti tényezők mint például a heves esőzések, fagyok, erős napsütés, szél és hullámok hatására instabillá válhat és komoly veszélyt jelenthet az oda látogatók számára.

A National Trust a szikla peremétől öt méteres távolságot javasolja a turisták számára biztonságos helynek, ám a fotón szereplő turista ezt nem tartotta be.

Amikor a felvétel megjelent a közösségi médiában, azonnal elterjedt, volt aki szerint az „emberek megszállottá váltak, hogy magukat fotózzák.”

A sziklák leomlása miatt félelem nem alaptalan, ugyanis januárban a sziklaomlások miatt okozott veszélyhelyzet miatt le kellett zárni a sziklák alatti strandot, tavaly márciusban pedig le is zuhant egy szikladarab a Birling Gap strandra, miután a partvonalon erős szél fújt.

Egyre népszerűbbé válik veszélyes helyeken fotózkodni és ezzel a közösségi médiában feltűnést kelteni, így egy utazási iroda kampányt indított, hogy rávegyék a turistákat az ön-és közveszélyes viselkedés elkerülésére, de így is sok halálos áldozata van a „veszélyes szelfiknek”.

Azt is megírtuk, hogy néhány napja egy román férfi gondolta azt, hogy a villanyoszlopon készít magáról fotót, áramütés érte őt és kórházba kellett vinni.

Augusztusban Brazíliában szenvedett halálos balesetet egy tanárnő és unokaöccse, amikor előbbi túl közel ment a vízeséshez és magával rántotta a segítségére siető unokaöccsét.

Ahogy egy korábbi galériánkban is megmutattuk, vannak akik még a halállal is képesek dacolni, egy meghökkentő helyen készült fotó érdekében.