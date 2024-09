Eltűnt egy turista Malajziában, aki alatt beszakadt egy járda

Augusztus 28-án már ötödik napja folyt a keresés azután az indiai turista után, aki alatt beszakadt a malajziai főváros, Kuala Lumpur egyik járdája, emiatt a nő a felszín alatt tátongó nyolc méter mély gödörbe zuhant.

Az eltűnt nőt Vijaya Lakshmi-ként azonosították, a 48 éves nő férjével és baráti társaságával utazott az országba kikapcsolódni.

Mentők dolgoznak Kuala Lumpurban 2024. augusztus 23-án, miután beszakadt a malajziai főváros egyik járdája

Fotó: MTI/AP/Vincent Thian

A rendőrség közlése szerint a baleset a belvárosban, a Dang Wangi nevű negyedben történt. Többen látták, ahogy a nő alatt megnyílik a föld, és eltűnik a tátongó mélységben.

A mentőcsapatok azóta is nagy erőkkel keresik az eltűntet, még egy speciális, a föld alatti üregek kutatásánál használt radart is bevetettek, de öt nap megfeszített munka után is csak az áldozat cipőjét találták meg.

A legújabb fejlemények szerint búvárokat is bevetnek a keresésben.

A mentésben részt vevők az eltelt idő ellenére sem bocsátkoznak találgatásokba a nő lehetséges állapotáról, összefüggésben a nyomasztó kérdéssel: van-e még esélye annak, hogy élve találják meg. Az egyik mentésirányító szerint elképzelhető, hogy a víznyelőben áramló víz nagyon távolra sodorta az indiai turistát. Azért, hogy megtalálják, a kutatási területen nagy nyomású vízsugarakkal bontják le a sárból és földdarabokból álló akadályokat.

A malajziai Víz- és Szennyvíz-biztonsági Szövetség vezetője a Straits Times-nek nyilatkozva megerősítette: a város alatt húzódó elvezetőrendszerben viszonylag gyorsan áramlik a tisztításra váró víz. Jelzése szerint az áramlás sebessége másodpercenként legalább egy méter,

így az indai nő 24 óra leforgása alatt akár 80-85 km-re is sodródhatott attól a helytől, ahol beleesett a víznyelőbe.

A mentést végzőknek ugyanakkor nincs könnyű dolguk, mivel munkájuk során ügyelniük kell arra, hogy ne terheljék túl a szennyvízhálózatot, ne okozzanak csőtörést sehol, ne tegyenek kárt a városinfrastruktúrában, újabb problémákat okozva azzal.

Az elmúlt évben a mostani balesethez nagyon közeli helyszínen jelentettek be egy talajomlást, ami miatt akkor korlátozásokat kellett elrendelni a környéken. A keletkezett hibát akkor elhárították, a Daily Star szerint ugyanakkor a mostani eset sokakat a tavalyi incidensre emlékeztet.