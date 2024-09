Villányi borvidék, ahol már a rómaiak is szőlőt termesztettek

A villányi borvidéken sokak szerint már a kelták is foglalkoztak szőlőtermesztéssel. Bizonyíthatóan azonban a rómaik kezdték el a vidéken a szőlőtermesztést, ami azonban középkorban sem állt meg de a német telepesek érkezésével alakultak ki a ma is álló pincesorok számos borvidéki településen, köztük a villányi, a palkonyai vagy a villánykövesdi, területeken is. A villányi borvidék esetében két nagy településhez kötődő, eltérő arculatú termesztés valósul meg. Míg Villányban a modern technológiával készült vörösboroké a főszerep, addig Siklós a fehérboraival igyekszik felvenni a versenyt. Magyarország legdélibb fekvésű borvidékén összesen 2100 hektáron termesztik a szőlőt.

A napsütötte villányi borvidék.

Fotó: Shutterstock/Adelaides

A villányi borvidék borrendje

1988-ban alakult meg a Custodes Vinórum de Villány Borrend, melynek célja, hogy a borvidék szokásait, hagyományait őrizze, valamint történetét tovább adja a következő generációknak. A borrend tagjai kiváló borászok, borkedvelő mecénások, akik közül négyen is elnyerték Az Év Bortermelője címet: 1991-ben Tiffán Ede, 1994-ben Gere Attila, 1996-ban Polgár Zoltán és 1997- ben Bock József. A borrend tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy a minőségi borászatban Villány az ország egyik vezető borvidéke lett - írja villányiborvidék.hu

Jammertal Borbirtok

Fotó: Forrás: Jammertal Borbirtok

A Jammertal Borbirtok mára már a világ egyik legjobb borászatává vált.

A 2021. évi Concours Mondial de Bruxelles nemzetközi borversenyen a Jammertal Borbirtok Cassiopeia Merlot 2015 bora a világ összes jelentős borvidékéről származó vörösbor közül hivatalosan a legmagasabb pontszámot érte el.

"Nagyon tudatosan készítjük a borainkat” - mondta korábban Kövesdi Zsófia, a 85 hektáros Jammertal Borbirtok borásza.

„Minden szőlőfürtöt egyesével válogatunk át, kézzel szüretelünk, ez a legkíméletesebb szüretelési forma.

Megtartjuk a villányi tradíciókat, de az innováció a fő vezérelvünk. A borkészítésnél a legjobb minőségű gépeket, a legmodernebb technológiát alkalmazzuk.”

A Jammertal Borbirtok koncepciója a borai érési potenciáljára koncentrál.

Ennek megfelelően a hordós érlelést követően nem ritkán 3-6 éves palackban való érlelés előzi meg a forgalomba helyezést.

Ültetvényeik nagy része

cabernet franc,

cabernet sauvignon

és merlot.

A fennmaradó 15 %-on pedig,

kékfrankos,

de pinot noir,

syrah

portugieser található.