Hátborzongató dolgok történnek ebben a szellemlakta apátságban

A történelmi relikviák és portrék egyik kiállítóhelyén, a Long Gallery felső emeletén virágszirmokat találtak, majd miután eltakarították őket, újra ott voltak. Ezt a jelenséget Elizabeth Beatrica Drake-hez kötik.

Az apátság a hátborzongató élmények mellett számos szezonális programot is szervez, részt vehetünk piacokon és vezetett túrákon is a földterületeken, ahol megcsodálhatjuk a gyümölcsöst is.

Az apátság által készített vendégcsalogató videót itt tekintheti meg:

Egy kutató szerint minden paranormális jelenségre létezik magyarázat, kutatása során felkeresett több olyan személyt is, akik azt állítják telepatikus képességeik vannak és éjszakákat töltött kísértetkastélyokban abban reménykedve, hogy tud majd halottakkal beszélni. Felmérések szerint az emberek 30 százaléka hisz a szellemek létezésében, és 15 százalékuk állítja: találkozott már kísértettel, ám a kutató szerint csupán elménk és érzékszerveink csapnak be minket. Egy biztonsági kamera rögzítette, hogy egy szlovákiai múzeumban az éjszaka során több könyv is leesett a polcról. Néhányan azt gondolják, talán szellemek vannak a múzeumban, míg a logikusabb magyarázat a környező forgalom miatti rezonálás lehet. Marylandben különleges formájú sziklatömböt emeltek ki a Jennings Randolph-tóból, egyesek szerint földönkívüliekhez köthető, míg mások szerint az indiánok faragták.