Megnyitotta kapuit Magyarország legnagyobb borbárja, a Balaton

A nyár elmúltával is kifejezetten érdemes felkeresnünk a magyar tengert, hiszen a hűvösebb hónapok új színekre festik meg a táj képét, valamint nem szabad megfeledkeznünk a szezonális gasztronómiáról sem. Megnyitotta kapuit ugyanis Magyarország legnagyobb borbárja, a Balaton Bor Bár, hazánk legnagyobb borbárja, melynek célja, hogy a borászatok kedvelői ősszel is felfedezzék a régió egyedülálló borkultúráját. Ennek keretében mintegy 40 termelő négy hosszú hétvégén keresztül mutatja be szortimentjét – jelentős kedvezményekkel.

Bár a Balaton minden kétséget kizáróan az egyik-, ha nem a legkedveltebb úti cél hazánkban, cikkünkben szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a magyar tenger nem csupán nyári üdülőhely – sokkal több annál – hiszen a régió tulajdonképpen egy egész évben látogatható, minden évszakban új arcát mutató, gasztronómiai élményhely. A térség legnagyobb hívószava a nyár elmúltával a régió hat kiváló borvidékének díjnyertes tételei: éppen ezért érdemes legalább egyszer ellátogatni ezek valamelyikébe a páratlan ízélmények miatt. Lássuk be: kevés jobb őszi szabadtéri program kínálkozik hazánkban a Balaton színes borkínálatának és íncsiklandó ízeinek a felfedezésénél: történjen ez gyalog, autóval, vagy – ami szerintünk a legjobb – biciklivel! Aki a Balaton Bor Bárt, „Magyarország legnagyobb borbárját” a közeljövőben tervezi felfedezni, az joggal számíthat (a kezdeményezéshez csatlakozó bortermelők teraszain és pincéiben), hogy a borászok csütörtöktől vasárnapig a hozzájuk betérőket egy-egy pohár üdvözlő itallal várják, vagy 15%-os kedvezményt adnak a 10 ezer forintot meghaladó számlájuk összegéből, sőt a szerencsések egy palack ajándékborral távozhatnak. Megnyitotta kapuit a Balaton Bor Bár, Magyarország legnagyobb borbárja

Fotó: VisitBalaton365 / Böröczky Bulcsú Sokan az említett termelők közül – a négyévszakos Balaton gondolat erejét bizonyítva – már a szüreti munkák idején is örömmel várják a vendégeket. „A Balaton nem csak egy fürdőhely. Sőt! Hazánk egyik legnagyobb szőlő termő területe – hívja fel a figyelmet Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője. „Az ősz italai, a must, a murci, szép borok és persze pezsgők gazdag választékával várunk mindenkit a Balaton Bor Bárban, legyen akár ínyenc, vagy a borral még csak ismerkedő érdeklődő. Fedezze fel a balatoni borokat, akár önálló programként, akár egy kirándulás, egy túra vagy egy kulturális program után!” - hívta fel a figyelmet a borbár nyitásának alkalmából. A Badacsonyi- a Balton-felvidéki-, Balatonboglári-, a Balatonfüred-Csopaki-, a Somlói- és a Zalai Borvidék egytől egyig világhírű tételek otthonai, érdemes tehát legalább egyszer az évben a nyári szezonon kívül is ellátogatni ide, hiszen a borok élvezetét a táj látványa teszi igazán feledhetetlenné. A régióban már közel 10 éve létezik a BalatonBor egységes bormárka, amit a Balatoni Kör hívott életre. „Fontos, hogy mára rengeteg látnivaló és gasztróhely tart egész évben nyitva. Kiegészülve a mindig jelen lévő kiváló borászatokkal, tartalmas időtöltés nyújtunk az egész régióban. A felgyorsult világunkban, a "csendes" Balaton ebben az időszakban nagyszerű lehetőséget kínál kikapcsolódásra, aktív turizmusra, vitorlázásra, baráti beszélgetésre és koccintásra egy jó BalatonBor esetleg pár korty pálinka társaságában.” - csinál kedvet Pach Gábor, elnök, aki szintén kiemelten fontosnak tartja a négyévszakos ideát, és az ebbe illeszkedő Balaton Bor Bárt.

Fotó: VisitBalaton365 / Böröczky Bulcsú „A BalatonBort termelő borászatok számára a borturizmus hatalmas lehetőségeket tartogat, hiszen az élményekkel egybekötött borfogyasztás nemcsak gazdagabb élményt nyújt, hanem a közvetlen értékesítést is nagymértékben növeli. Izgatottan várjuk, hogy az őszi kampány során még több borkedvelő látogatónknak mutathassuk meg a szezon szépségeit és boraink különlegességét.” - tette hozzá Dobosi Győző, a BalatonBor projektvezetője. Érdemes legalább egyszer az évben a nyári szezonon kívül is ellátogatni a Balatonhoz, hiszen a borok élvezetét a táj látványa teszi igazán feledhetetlenné. Fotó: VisitBalaton365 / Böröczky Bulcsú Rókusfalvy Pál, a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos is szereti felfedezni hazánk borturisztikai kincseit, és ha csak teheti járja is az országot. Kiemelte: A Magyar Bormarketing Ügynökség jelenleg futó kampányának is éppen az a célja, hogy hazánk borvidékeinek turisztikai kincseire hívja fel a figyelmet. A Balaton környéke nem csupán személyes élményeim, de a bor szempontjából is kiemelt helyet foglal el a szívemben, elég csak arra gondolni, hogy ez a régió eddig már öt Borászok Borászát adott a világnak! Légli Ottó, a Borászok Borásza 2010 győztese szintén fontosnak tartja a magyar tenger négyévszakos voltát, hiszen a Balaton Bor Bár, nyitása kapcsán úgy fogalmazott: „Számomra az igazi kérdés az, hogy a mindenki által csodás, és kiváló adottságúnak tartott Balatont mikor tudjuk feltenni a világ bortérképére is.”



