Véres bandaháborúk teszik tönkre egy turistaparadicsom idegenforgalmát

A négyévente egyszer megrendezésre kerülő globális katolikus konferencia ebben a hónapban az ecuadori Quitóban zajlott, de a kábítószer-kereskedők elleni belső háború árnyékában a tervezettnél 25 százalékkal kevesebb résztvevő jelent meg, köztük a pápa is kihagyta az eseményt. A szállásfoglalások az év elején 22 százalékkal zuhantak éves szinten.

Pedig az országban minden adott, hogy turistaparadicsom legyen: olyan látnivalók vannak, mint az Andok gleccserei, a trópusi strandok és az esőerdők, valamint a különösen népszerű Galápagos-szigetek.

A válságok azonban újra és újra aláássák az idegenforgalmat. Az ország tavaly azzal került be a hírekbe, hogy a választások előtt két héttel lelőttek egy elnökjelöltet. A gyilkossági ráta tavaly 100 ezer főre vetítve 46,5-re emelkedett, ami 2018-hoz képest nyolcszoros növekedés, és magasabb, mint Kolumbiában vagy Mexikóban.

A turisták még a hagyományosan biztonságos Galápagos-szigeteket is elkerülik, mert tartanak a kötelező ecuadori szárazföldi megállásoktól.

A közbiztonsággal kapcsolatos problémák a legújabbak a turizmust érintő kihívások sorában: 2016-ban egy nagy földrengés okozott több milliárd dolláros károkat, utána a koronavírus-járvány küldte padlóra a turizmust. A bűnözés pedig olyan mértékben nőtt az elmúlt években, hogy emiatt 2022-ben az ecuadori labdarúgó-szövetség visszautasította a Copa America megrendezését.

Ecuadorban elharapódzott az erőszak

Fotó: AFP

A Világgazdaság cikke kitér arra is, hogy az erőszak elharapózása a kábítószer-kereskedelem következménye. Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala szerint a nemzetközi drogkartellek új útvonalakat kerestek, amelyeken keresztül a Kolumbiában és Peruban termelt kokaint csempészhetik. A két ország között fekvő Ecuador ideális terepnek bizonyult, és Ecuador globális elosztóközponttá vált.

Mindezek következtében a lehetőségek ellenére a turizmus a bruttó hazai terméknek mindössze 2,9 százalékát teszi ki, éves szinten 1,1 milliárd dolláros bevétellel, messze elmaradva járvány előtti szinttől.

Az Origo is beszámolt arról, hogy januárban csuklyás fegyveresek rontottak be az ecuadori TC Televízió stúdióiba adás közben. Lövöldözést és sikolyokat is lehetett hallani. Néhány dolgozót túszul ejtettek, akiket később a rendőrség kiszabadított, a fegyvereseket pedig elfogták.