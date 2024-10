Családi programok és borfesztivál is lesz a hétvégén

Százharminc régi Ikarus autóbuszt mutatnak be a hétvégén az Aeroparkban

Fotó: Facebook / Aeropark

Százharminc autóbuszt, köztük számos oldtimer ritkaságot mutatnak be a VI. Ferihegyi Ikarus Találkozón az Aeroparkban október 5-én és 6-án. Élménybuszozás, felvonulás, gördülő kiállítás, különleges motorindítás szerepel a hétvége programjában, amellyel az egyik legismertebb és legsikeresebb magyar márka előtt tisztelegnek. A hétvégére beköltözik az Aeroparkba a Volánbusz által restaurált, emeletes "Bikarusz" is, amely az 1960-as évek végén két autóbusz összeépítésével jött létre. Mellette a közönség láthat Ikarus 30-ast, amely a gyár legelső típusa volt, felvonultatják az Ikarus 60-ast, melyet az első pótkocsis modellként tartanak számon, megtekinthető az első csuklós modell, valamint jobbkormányos és elektromos busz is szerepel a kínálatban. A kiállítás mellett vasárnap 16 órától felvonulással készülnek: a csaknem nyolcvan buszból álló konvoj rendőrségi biztosítással az Aeroparkból indulva oda-vissza végighalad a Vecsés-Ecser összekötőúton, ritka fotótémát kínálva. A járművek többsége kívül-belül megtekinthető lesz, sőt több autóbusz utasterében közlekedéstörténeti kiállítás várja majd az érdeklődőket. A program mindkét napon 9 és 18 óra között látogatható, a szervezők azt javasolják, hogy a látogatók a közösségi közlekedés igénybevételével érkezzenek az Aeroparkba.

Kelta kalligráfiát és csontfaragást is lehet majd tanulni az idei Barbár Napokon

Fotó: Facebook / Aquincum Múzeum

Hagyományőrző bemutatók, kézműves foglalkozások, rendhagyó tárlatvezetések és előadások várnak minden érdeklődőt az Aquincumi Múzeumban szervezett Barbár Napokon, ahol a mesterségek bemutatói között kelta kalligráfiát, csontfaragást, növényi festést, kerámiakészítést vagy szövést is lehet majd tanulni. Október 5-én és 6-án az Aquincumba látogató magyar és külföldi hagyományőrző csapatok közreműködésével az érdeklődők megtapasztalhatják, hogyan éltek, öltözködtek és harcoltak a kelta törzsek, sőt idén egy, a római hadseregben szolgáló, de barbár hátterű katonákból álló segédcsapat képviselői is felállítják táborukat a rendezvénye. A rendezvényen számos mesterség is bemutatkozik a csontfaragástól a növényi festésig, de lehet majd barbár fonatot készíteni, interaktív csatában részt venni. Kelta harci képzést szerveznek gyerekeknek, lesz vadászmadár-bemutató, látványkonyha, viseletbemutató, árusok utcája és számos egyéb program is. A belépés III. kerületi állandó lakcímmel rendelkezők számára ingyenes.

