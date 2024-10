Vízesésekkel és egzotikus vadállatokkal csábítja a turistákat ez az afrikai ország

Egyenlítői-Guinea egy kevésbé ismert ország Afrikában, pedig lenyűgöző vízeséseivel, egzotikus vadvilágával, trópusi strandjaival igazán egyedülálló élményt ad az oda látogató turistáknak. Az év nagy részében a hőmérséklet forró az országban. Bár csodálatos látnivalókkal rendelkezik, az adatok szerint, mindössze 6000 turista érkezik oda évente. Ennek talán az is lehet az oka, hogy az országban szigorú szabályozások vannak, kizárólag vízummal lehet bejutni.

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2022 Anadolu Agency

Az ország korábban spanyol gyarmat volt, így a lakói többségében spanyolul beszélnek. Az egyik utazási iroda szerint az itt lakók mind nyugodtak és barátságosak. Kiemeli külön a Bioko-szigetet, ami a kalandvágyóbb turisták számára kiváló úticél lehet. Ezen a szigeten található a Parque Nacional de Malabo, vagyis a Malaboi Nemzeti Park, ami 870.000 négyzetméretes területen húzódik el. Számos étterem, sportlehetőség és múzeum található itt, így mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot.

A főváros, Malabo megjelenésén a spanyol hatások miatt sokszor visszaköszönnek Kuba fővárosának, Havannának a latinos jegyei. Ez egy trópusi menedékhely, ahol a társadalom kontrolláló és elnyomó kormányzat alatt működik.



A turistákat arra kérik, hogy ahogyan más országokban is, itt is vigyázzanak az értékeikre, és ha lehet inkább idegenvezetővel kiránduljanak, mert ebben az országban elterjedt a zsebtolvajlás.

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2022 Anadolu Agency

Nemrég írtunk egy fokvárosi hotelről, ami a luxus megtestesítője, természetes, de mégis minőségi anyagok felhasználásával rendezték be. A szafari-hangulatot idéző berendezések mellett a csodás kilátás is gondoskodik a felejthetetlen élményről az odalátogatók számára. Különleges látnivalók és kiváló éttermek várják a turistákat a szállodán kívül is. A közelben található a macskaköves utcáiról ismert Bo-Kaap negyed, és a Kirstenbosch Nemzeti Botanikus Kert.

Űrkikötő épülhet Afrikában, megállapodást írtak alá egy műholdak és űrrakéták kilövésére szolgáló létesítmény megépítésére. Ez pedig jelentős lendületet adhat Afrika űriparának. A megállapodás szerint a dzsibuti kormány biztosítja a leglaább 10 négyzetkilométeres földterületet minimum 35 év futamidőre, illetve minden segítséget megad az építéshez és működtetéshez.