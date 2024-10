Ezek a legolcsóbb last minute utazási helyszínek

Ha utazást tervez még a tél beköszönte előtt, akkor ezek az utazási célpontok közül választva nagyobb eséllyel találhat jó áron utazási célpontokat.

A Mirror összeállított egy gyűjteményt azokról a városokról, ahová olcsóbban találhat repülőjegyet.



Tirana, Albánia

Az Albán főváros bár nem tartozik a leghíresebb európai fővárosok közé, ám lenyűgöző történelmével érdekes utazási célpont lehet. A város szívében, a Skanderbeg téren múzeumok, galériák és szocialista építészeti stílusú épületek fogadnak minket. Blloku egy előkelő terület a fővárosban itt számos étterem, bár, pub, kávézó és üzlet található, ez a környék arról híres, hogy az egykori kommunista párt elitjei jártak ide, de mára már mindenki számára nyitott. A természet kedvelői a Dajti Expressz felvonóval felmehetnek a Dajti-hegy tetejére, ahonnan csodás kilátás nyílik a városra.

Tirana, Albánia fővárosa

Fotó: Shutterstock

Edinburgh, Skócia

Skócia minden évszakban gyönyörű, de van benne egy kis extra varázslat az őszi hónapokban. A Royal-Mile-on sétálva megcsodálhatjuk a város szimbólumaként is szolgáló Edinburgh-kastélyt, ami egy vulkanikus eredetű sziklán, a Castle Rockon található. A kastély stratégiai helyzete miatt fontos szerepet játszott a skót történelemben, számos csata és ostrom színhelye volt az évszázadok során. Ma múzeumként funkcionál. A hegymászás szerelmesei is megtalálják itt a számításaikat, az Arthur's Seat káprázatos kilátást nyújt a városra és a tengerpartra.

A kirándulást pedig levezethetjük egy hangulatos kis kocsmában, ahol finom skót ételeket és whiskyt is fogyaszthatunk.

Edinburgh, Skócia fővárosa

Fotó: Shutterstock

Belfast, Észak-Írország

Belfast egy kihagyhatatlan város a Titanic rajongóinak, hiszen a híres óceánjárót itt építették 1909-1911 között, ennek emlékére hozták létre a Titanic Belfast központot is, ami bemutatja a hajó történetét, építését és az általa hagyott örökséget. A helyi ízeket a híres piacon a St. George's Marketen kóstolhatjuk meg, ahol nem csupán helyi kézműves termékeket de élőzenét is hallgathatunk.

Alig egy órányira Belfasttól egy UNESCO világörökség is megtalálható, a Giant's Causeway, vagyis az Óriások útja. Ez egy különleges természeti képződmény, amit 40 ezer hatszögletű bazaltoszlop alkot. Ezek a bazaltoszlopok vulkanikus kitörés eredményeként jöttek létre 50-60 millió évvel ezelőtt.