Geoláda keresés: nemcsak a gyerekek számára jó szórakozás

A geocaching, azaz szabadtéri kincskeresés vagy geoláda keresés a kétezres évek óta létező tevékenység, azonban ma már világszerte egyre elterjedtebb, így természetesen Magyarországon is egyre nagyobb teret hódít.

A geoláda keresés izgalmas szabadidős tevékenység gyerekek és felnőttek számára egyaránt.

Fotó: Shutterstock/Aigars Reinholds

A geoláda keresés története

A geocaching egy túrázással egybekötött kincskeresős játék, amit GPS-képes eszközök - például okostelefon vagy autós GPS-készülék - segítségével végezhetünk, de ma már léteznek igazán profi, kifejezetten erre a célra kifejlesztett eszközök, ám ezek legtöbb esetben meglehetősen drágák. Talán nem is gondolnánk, de lehetséges, hogy néhány méterre tőlünk is van elrejtve egy geoláda, ami arra vár, hogy megtalálják. Egy-egy forgalmasabb helyen fekvő ládára naponta akár többen is rátalálhatnak.

A világ első ilyen kincsesdobozát 2000. májusában Dave Ulmer rejtette el az amerikai Oregon állam egyik városában.

A koordinátákat egy műholdakat kedvelő közösség oldalon osztotta meg, melynek köszönhetően egyre többen találtak rá.

Fotó: Shutterstock/bluestork

Egy hét múlva a megtalálók is elrejtették saját kincseiket, így Amerikában gyorsan terjedni kezdtek a geoládák, majd rövid időn belül vírusszerűen kezdett terjedni a ládajáték híre, húsz év alatt alatt pedig a világnak szinte minden országában kialakult a szabadtéri kincskeresés ládatérkép alapján, melyben jelentős szerepe volt az okostelefonok elterjedésének is.

Miért olyan népszerű napjainkban a geoláda keresés?

Ez a szabadtéri kincskereső játék gyerekeknek és felnőtteknek is

rendkívül sokoldalú és izgalmas elfoglaltság, ami ötvözi magában az utazást, az ismeretterjesztést és a felfedezést,

és viszonylag olcsó eszközök - speciális geoláda térkép, gps - által kivitelezhető. Ma már létezik egy úgynevezett geoláda app, amit ingyenesen le lehet tölteni okostelefonunkra, majd ingyenes regisztrációt követően indulhat is a kincsvadászat: egy listából választhatunk akár a lakhelyükhöz közeli ládák közül, de akár távolabbi helyszínen lévő ládákat is felkutathatunk. Ezután csak be kell írni a koordinátákat, majd a GPS-t követve keresni. Ha megvan a láda, hozzá lehet férni a tartalmához és a naplóhoz. Kísérletező kedvűek számára vannak víz alatt, hegytetőn egyéb kalandos helyeken elrejtett ládák is.

Ezen kívül a következő helyszíneken találhatunk még rájuk: