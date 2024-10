Megválasztották a világ legpihentetőbb strandját

A strandok szinte mindig csodás kikapcsolódást ígérnek, legyen szó szörfözésről, jet-skizésről vagy éppen úszásról, a legtöbb ember ugyanis szívesen tölti a nyaralását víz közelben. De van még egy dolog, amire a strandok kiválóak: ez pedig a pihenés, ugyanis még a legsportosabb utazók sem tagadhatják, hogy szeretnek jó pár órát szundikálni a napágyon, vagy csak elnyújtózni a homokban.

A SpaSeekers.com azonban most utána járt, hogy melyik strandon lehet a legjobban pihenni. A portál ugyanis felmérte, hányszor használták a „pihentető” és a „lazítás” szavakat a strandokról szóló online utazási értékelésekben a világ minden tájáról. A nyertes pedig a hondurasi privát szigeten található Little French Key strand lett, ez szerepelt ugyanis a legtöbb helyen - számolt be a Time Out.

4250 vélemény csaknem 17 százaléka említette ezt a rendkívüli strandot, ami nem véletlen, ugyanis klasszikus fehér homokja, tökéletesen tiszta vize és igazi karibi hangulata miatt aligha lekörözhető.

A második helyen a Palm Cove található Ausztráliában, a harmadik helyen pedig az izlandi Nautholsvik Geothermal Beach. Nyilvánvaló, hogy a világ minden sarkában találhatunk csodálatos helyeket a kikapcsolódásra, azonban nézze meg a toplistát, hátha kedvet kap valamelyikhez a jövő évi nyaralásra.

Ezek a világ legpihentetőbb strandjai:

Kis francia kulcs, Honduras Palm Cove, Ausztrália Nautholsvik geotermikus tengerpart, Izland Yas Beach, Egyesült Arab Emírségek Saud Beach, Fülöp-szigetek South Padre Island, USA Otres Beach, Kambodzsa Egy Bang Beach, Vietnam White Bay, Brit Virgin-szigetek Boca Grande, USA Maremegmeg Beach, Fülöp-szigetek Lindquist Beach, USA Crescent Beach, USA Ayia Thekla Beach, Ciprus Titkos tengerpart, Belize Palolem Beach, India Tybee Island, USA Arugam-öböl, Sri Lanka Serendipity Beach, Kambodzsa Ngapali Beach, Mianmar Muri-lagúna, Cook-szigetek Sanur Beach, Bali Folly Beach, USA Doctor's Cave Beach, Jamaica Corniche Beach, Egyesült Arab Emírségek

