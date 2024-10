Mutatjuk az ország legjobb kalandparkjait

Jó hír, hogy a kalandpark használatához nem kell sportolónak lenni, ugyanis átlagos látogatókra tervezik az attrakciókat. A biztonságos körülményeket, az ehhez szükséges felszereléseket pedig a létesítmények biztosítják. A külföldi minták alapján létesült különféle kalandparkok az ezredforduló óta egyre több helyen találhatóak meg Magyarországon is. Egy részük a tavasztól őszig tartó időszakban tart nyitva, de egyre több helyen működnek már négyévszakos kalandparkok is, ahol egész évben kipróbálhatók egyes élményelemek.

Akár egy egész napos elfoglaltságot is jelenthet egy kalandpark meglátogatása. Fotó: Shutterstock

Holdfény Liget Kalandpark - Gyöngyösfalu

Rendszeresen készülnek gyerekprogramokkal is. Fotó: Unger Tamás/Vas Népe

Az Alpokalja kalandparkja 14 hektáros területen található Szombathely és Kőszeg között félúton Gyöngyösfaluban, mint a Nyugat-Dunántúl legnagyobb kalandparkja. A kalandpark és élménypark kicsiknek és nagyoknak egyaránt való, a természetjáró honlapja szerint 3 éves kortól egészen 99 éves korig várják a látogatókat. Fontos azonban, hogy a kalandpark előzetes bejelentkezéssel csak csoportok által látogatható, így mindenképp egy nagyobb társasággal érdemes érkezni.

A kalandparkban megtalálható:

Erdei drótkötélpályák

Mászófal

Kisvasút

Szabadesés ejtőgéppel

Csúszókorong pálya

Óriáshinta

Sobri Jóska Élménypark - Kislőd

A Sobri Jóska kalandpark egyedülálló Airbike élményt is kínál. Fotó: Nagy Lajos

Nem véletlen az élménypark kifejezés, ugyanis Kislődön nem csupán az erdőben mászhatunk, hanem közel 50 játék közül választhatunk, legyen szó vizes, vagy éppen erdős kihívásokról. Ha pedig megéheznénk még egy étterem is várja a látogatókat, ahová akár csoportosan, akár egyénileg is érkezhetünk. Ráadásul itt kipróbálhatjuk az Európában egyedülálló Airbike-ot és az Extrém Hintát is, de közkedvelt elem a Megazipline, a bob és a drótkötélpálya is. Ősszel a park hétvégén látogatható reggel 10 és 18 óra között.

A kalandparkban megtalálható:

Kötélpálya

Csúszópálya

Famászás

Mászófal

Trambulin

3D karika

Ejtőgép

Bobpálya

Elektromos kisautók

Lövészet

Gokart

Kisvasút

Lézerharc

Nautic jet

Vízi akadálypálya

Vízigömb

Budakeszi Kalandpark - Budakeszi

Nem messze a kaland - és vadasparktól egy dínóparkot is találunk Budakeszin. Fotó: Shutterstock

A budakeszi erdő ölelésében 6 különböző nehézségű pályával várják a kalandot keresőket. 60 állomásos, komplex akadálypályákon minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelőt, ahol hidak, függő- és csúszópályák is kialakításra kerültek. A kalandpark és a törpevasút ősszel hétvégén van nyitva, viszont előzetes bejelentkezéssel hétköznap is fogadnak csoportokat. Ráadásul ha gyerekekkel érkezünk akkor érdemes a vadasparkot is megnézni, a jegyeket pedig kombinálhatjuk is, így akár olcsóbb is lehet a belépő.