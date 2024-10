Legszebb őszi kirándulóhelyek, ahova érdemes ellátogatni - videó

Őrség

Fotó: Shutterstock

5. Szalajka-völgy

A Szilvásváradon található Szalajka-völgy a Bükk-vidék egyik legszebb és a kirándulók számára a legjobban kiépített része. Annak aki ide látogat, annak érdemes megnéznie többek között a Fátyol-vízesést, a Szalajka és a Gloriett-tisztást is, ez utóbbi a Szilvásváradi Erdei Vasút végállomása, amely 5 kilométer hosszan vezet végig a völgyön. Itt található Szalajka-patakban és a sebes pisztráng, amely sülve és főve is helyi specialitásnak számít.

Szalajka-völgy

Fotó: Shutterstock

6. Koloska-völgy

A Balaton környéke ősszel is kiváló úti cél, különösen a Koloska-völgy, ahol több izgalmas és gyönyörű túraútvonal is található, valamint itt terül el a Koloska-völgyi Vadaspark, ahol rengeteg őz és szarvas található. Ha ide látogat mindenképp érdemes meglátogatnia a Jókai-kilátót, amely a Balaton-felvidék egyik legszebb kilátója és egy őszi romantikus kirándulás helyszíne is lehet.