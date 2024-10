Mallorcán üzentek a turistáknak: Menjetek haza!

Mallorca szigetén élők közül egyre többen fejezik ki elégedetlenségüket az oda érkező turisták száma miatt, úgy érzik, hogy a nyári csúcsidőszakban érkező turisták jelenléte károsan hat az életminőségükre. Magra Prohens elnök már korábban is kiemelte, hogy fontosnak tartja, hogy korlátozzák a turisták beáramlását, ám most bejelentette, hogy bátor lépéseket fognak tenni - írja a Mirror.

Hallgatnunk kell a polgárokra, hallgatnunk kell a növekvő társadalmi elégedetlenségre, amely messze túlmutat a tiltakozásokon. Beszélnünk kell a korlátozásokról

- mondta Prohens.

Bár bejelentette, hogy változásokat kezdeményeznek, de azért még mindig szeretettel látják a turistákat.

Fotó: Shutterstock

A tömegturizmus megfékezésére a spanyol hatóság komoly szigorítást vezetettek be, ugyanis pénzbírsággal büntetik azokat akik illegálisan adták ki nyaralójukat. Emellett pedig a hatóságok még azzal is fenyegetőznek, hogy leállítják víz- és áramellátásukat. A helyiek tüntetést szerveztek, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy túl sok turista érkezik a szigetre. A plakátokon az alábbiak szerepelnek: „Fejezd be Mallorca elpusztítását” illetve „A te luxusod, a mi nyomorúságunk” .

Nem minden lakó fogadja békésen a turistákat a szigeten, már annyira elfajultak a tiltakozások, hogy szigetszerte gyakoriak az alábbi feliratú graffitik „turista menj haza” és kikerült ez olyan felirat is, ahol turisták megölésére buzdítják az embereket az „ölj meg egy turistát” felirattal. Bár a város politikusai elhatárolódnak ettől az esettől, ők is kifejezik aggodalmukat a túlturizmussal kapcsolatban.

Egy másik Mallorcai városban, Biniaraixban hétvégékre már a turistáknak betiltották az autóval behajtást, a helyiek örülnek és úgy érzik, hogy máris élhetőbb a környezetük. Rendszeresek a tiltakozások, a helyiek szerint a kiadásra szánt ingatlanok a magas áraikkal megtizedelték a megfizethető lakhatást a helyiek számára, valamint az utak és a víz túlzott használatáért emeltek szót, illetve nagyon zavarja őket a turisták tomboló részegsége, ami miatt Spanyolország bizonyos részein már alkoholtilalmat is bevezettek. Azoknak, akik szeretnének Mallorca varázslatos szépségében gyönyörködni, összegyűjtöttünk egy képgyűjteményt, itt találja.