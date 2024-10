Különleges szikláról kapta a nevét ez az elhagyatott tengerpart

Ha egy nyugodt tengerparti élményre vágyik tömeg nélkül, akkor ez a portugáliai rejtett gyöngyszem mindenképpen kerüljön fel a bakancslistájára.

A Praia Da Ursa Beach Európa legnyugatibb strandja Portugália nyugati partvidékén található. Az egyik leglenyűgözőbb strand hírében áll és azok, akik már hártak ott, mind azt mondták, hogy igazán mély nyomott hagyott bennük. Egy sziklaképződményről kapta a nevét, amely egy anyamedvére hasonlít, kölykökkel az ölében. Az Ursa szó medvét jelent portugálul.

A strandra eljutni nem könnyű, de mindenképpen megéri a fáradságot. Egy sziklafalról kell leereszkedni, hogy elérjük a homokos tengerpartot.

Fotó: AFP

„Szinte el sem akarom mondani, milyen szép ez a hely, nehogy ellepjék a látogatók!”

- mondta az egyik turista a Tripadvisoron.

A parton nincs semmilyen szolgáltatás, így mindenképpen csomagolni kell ennivalót, ha hosszabb ideig szeretnénk maradni. Bármennyire is gyönyörű a csodás kék víz látványa, de a nagy hullámok miatt veszélyeket is rejthet magában a part, így az úszás nem ajánlott. Egy online értékelésben azt írja egy utazó, hogy olyan érzés a parton lenni, mintha a világ szélén lenne.

Ez a rejtett kis paradicsom lélegzetelállító kilátást és nyugodt légkört kínál, amely bármilyen túrát megér.

Fotó: Shutterstock

Korábban írtunk egy másik kirándulóhelyről is, a Toszkán-szigetcsoport egyik szigetéről, Gigliorol. Ez a kis sziget a sziklákkal övezett homokos partjaival könnyen megragadja az ember figyelmét.

Horvátországban is találhatunk eldugott csendes kis tengerpartot, ha ellátogatunk Silba szigetére. A sziget egy igazi, békés helyszín távol a nyüzsgő és zsúfolt turistaközpontoktól. Mindezt mutatja, hogy még az autókat is kitiltották a szigetről. Mindössze 200 lakosa van, így a turisták könnyedén ötvözhetik a nyugalmat és a pihenést a tartalmas, élménydús kirándulásokkal.

Felfedezetlen helyek kedvelőinek érdekes hír lehet, hogy kiderült, hogy sokkal több sziget van Japánban, mint korábban gondolták, 7000 új szigetet fedeztek fel. A hatóság összesen 14 125 szigetet számolt össze, ami megdöbbentette a szakértőket

