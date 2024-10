Ez a csodás mezőváros ihlette a népszerű rajzfilmsorozatot

A város története egészen a római korig nyúlik vissza, a középkorban pedig fontos mezővárossá vált. Történelmi épületei és építészete azonban még a mai napig a múlt előtt tiszteleg. Az egyik ilyen épület a Kendal kastély - írja a Mirror.

A városra és a szomszédos vidékre nyíló panorámás várrom a helytörténet iránt érdeklődő látogatók kedvelt helyszínévé vált.

Kendal kastlély.Fotó: Unplash

Kendal emellett az édességéről is a Kendal Mint Cake-ről is híres – ami valójában nem is torta.

A Kendal Mint Cake ugyanis nem más, mint egy menta ízű rúd, amely úgy néz ki, mint egy klasszikus mentolos cukor.

A nagyon édes csemege azonban évek óta a túrázók, és a hegymászók egyik kedvence.

A gyerekek által kedvelt és hazánkban is rendszeresen sugárzott Postás Pat történeteit is a szerző kendali élményei is inspirálták, úgy mint a Greenside-i kis házikó vagy éppen a helyi postamesterrel való beszélgetés.

Kis mérete ellenére Kendal tele van felfedeznivaló aranyos, különleges üzletekkel. Kanyargós, gyalogosbarát utcáival és varázslatos udvaraival Kendal egyedülálló vásárlási élményt kínál a népszerű márkák és helyi vállalkozók egyvelegével.

A művészetek és a kultúra szerelmesei számára nem csak a kastély áll rendelkezésre, köztük a Quaker Tapestry Musem, az az a Hagyományok Múzeuma amelyet összesen 15 éven keresztül 4000 ember hozott létre.

Ellátogathatunk még a Kendal Múzeumba, amely az Egyesült Királyság egyik legrégebbi múzeuma.

Az 1796-ban alapított múzeumot egykor a legendás túrázó Alfred Wainwright irányította.

Kendal emellett ideális kiindulópont a várost körülvevő tóvidék felfedezéséhez. Az egyik közeli célpont a híres Windermere-tó.

Kendal sem szűkölködik pubokban, bárokban és éttermekben. A legrégebbi fennmaradt pub és szálloda, a Ye Olde Fleece tökéletes hely a szezonális és helyi ételek fogyasztásához. Ha a kávét és a süteményt részesíti előnyben, akkor látogasson el a város számos kávézójának egyikébe, beleértve a Farrers Tea and Coffee House-t, amely 1819 óta szolgálja ki a Kendalt, így az egyik legrégebbi független kávépörkölő az Egyesült Királyságban.