Princzinger Péter: Látogassunk el a Balatonhoz akár az év minden napján!

A Balaton évszázadok óta a magyar nyár jelképe, de a tó varázsa nem ér véget a strandszezon zárásával sem.

Fotó: VisitBalaton365 / Böröczky Bulcsú

Hiába, hogy – ahogy beszélgetésünkből is kiderült – sokan a Balaton térségét csupán kiváló strandként azonosítják, ezzel szemben a régió hazánk egyik legnagyobb szőlőtermő területe, mely hat borrégiót tart számon jelenleg. Itt az olaszrizlingtól a furminton és a juhfarkon keresztül a pinot noirig minden bort, illetve pezsgőt palackoznak, közel 160 borászatban. Az elmúlt 20 évben, a kétezres évek közepétől kezdett el jelentősen megújulni a balatoni turisztikai kínálat, ennek oka pedig, hogy egyrészt a szolgáltatók maguk is rájöttek arra, hogy el kell indnulniuk a minőség útján, másrészt ekkortól váltak elérhetővé azok az anyagi erőforrások, amelyek ezt voltak hivatottak elősegítni” – teszi hozzá Princzinger Péter.

Soha annyi fejlesztési forrás nem érkezett a térségébe, mint az elmúlt 10-15 évben és soha olyan megújulási képességéről nem tett tanúbizonyságot a turisztikai szakma, mint a Balaton esetében. Számos szakmai együttműködés is bizonyítja ezt a fajta összefogást, mint például a Balaton bor, a Balaton- fagyija, -strandétele, vagy -süteménye. A vállalkozók tehát hajlandók egymással együtt álmodni és dolgozni és a Balatonban, mint brandben gondolkodni.

– teszi hozzá. A Balaton – ahogyan közismert – főútvonalakon is, autóval kényelmesen megközelíthető, de a vasúti közlekedés is olajozottan működik, ha azonban megérkeztünk, érdemes tájékozódnunk a helyi kerékpárbérlési lehetőségekről, az ajánlott tematikus túrákról, egyéb úticélokról, de a BAHART honlapját is érdemes átfutnunk, hiszen egy hajóutazással még különlegesebbé tehetjük a térségben eltölteni kívánt napokat. „Azt ajánlom, hogy a hagyományos déli-és északi parti megközelítés mellett/helyett idén keressék fel minél többen a Balaton nyugati medencéjét is, hiszen itt szintén számtalan élmény várja az utazókat, vagy a gasztronómia szerelmeseit!” - zárja a beszélgetésünket a VisitBalaton365 elkötelezett ügyvezetője.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a közelmúltban megnyitotta kapuit a Balaton Bor Bár, hazánk legnagyobb borbárja, melynek célja, hogy a borászatok kedvelői ősszel is felfedezzék a régió egyedülálló borkultúráját. Ennek keretében mintegy 40 termelő négy hosszú hétvégén keresztül mutatja be szortimentjét – jelentős kedvezményekkel.

Aki pedig a Balaton Bor Bárt, „Magyarország legnagyobb borbárját” a közeljövőben tervezi felfedezni, az joggal számíthat (a kezdeményezéshez csatlakozó bortermelők teraszain és pincéiben), hogy a borászok csütörtöktől vasárnapig a hozzájuk betérőket egy-egy pohár üdvözlő itallal várják, vagy 15%-os kedvezményt adnak a 10 ezer forintot meghaladó számlájuk összegéből, sőt a szerencsések egy palack ajándékborral távozhatnak.