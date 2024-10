Ezen a hétvégén sem érdemes otthon maradnia - ezek a legjobb programok

Több olyan program is lesz a hétvégén, ami felhőtlen kikapcsolódást nyújt gyerekeknek, felnőtteknek és családoknak egyaránt. Október harmadik hétvégéjén sem érdemes otthon maradni.

Program a terrorházánál

Fotó: Facebook / Terror Háza Múzeum

Lentikuláris fotókiállítás nyílt a Terror Háza Múzeumban

Múlt és jelen mintegy 68 év különbséggel kapcsolódik össze a Terror Háza Múzeumban hétfőn megnyílt 1956 - Múlt, nem múlt című kiállításának fotóin, amely Varga Csaba lentikuláris képalkotással készült munkái láthatók. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a megnyitón elmondta: úttörő az a kísérlet, amely a múzeumban 1956 kapcsán történik. Varga Csaba fotóriporter, fotográfus, épületfotós múlt és jelen összekapcsolódásának különleges vizuális hatását keltő alkotásain egy speciális eljárásnak köszönhetően a forradalom és szabadságharc idején készült fényképek kelnek életre. Az album eredeti, fekete-fehér fényképeit a Fortepan archívumából válogatták. A Terror Háza Múzeum október 23-án ingyenesen látogatható. A látogatók gyertyagyújtással emlékezhetnek a múzeum előtti Hősök falánál az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire és áldozataira.

Zenei géniuszok találkozása az Orosz Zenei Fesztiválon

Fesztivál program: Orosz zenei géniuszok találkozása. Fotó: Facebook / Orosz Zenei Fesztivál

Hatodik alkalommal rendezik meg budapesti, debreceni és tihanyi helyszíneken az Orosz Zenei Fesztivált Szabó Marcell zongoraművész művészeti vezetésével október 17. és 28. között. A sokszínű kínálatban szerepel esti koncert, családi program és kiállítás is. A fesztivál résztvevői idén abba tekinthetnek be, hogyan hatottak egymásra művésztalálkozások átívelve stílusokat, országokat és földrészeket. Brahms, Csajkovszkij, Gerschwin, Grieg, Muszorgszkij, Prokofjev és Rachmaninov életművének kapcsolódási pontjai és a korszak zenei közélete egyaránt új, izgalmas megvilágításba kerül az Orosz Zenei Fesztivál idei programjában.

Program a várban: felvonulás, lovagi ceremónia a Vármúzeumban

Facebook / Történeti Múzuem

Látványos történelmi felvonulás, lovagi ceremónia, szakmai előadások és sárkánykészítő workshopok is várják az érdeklődőket a Középkori Vár Napján október 19-én a Budapesti Történeti Múzem (BTM) Vármúzeumban. A programok között pop-up kiállítás, tematikus tárlatvezetések a múzeum középkori tereiben, műtárgysimogató és rendhagyó színházi előadás is szerepel. A történelmi bemutatókon hagyományőrzők mutatják be a középkor anyagi kultúráját, a látogatók egyebek mellett korabeli fegyverekkel, viseletekkel, textíliákkal és alapanyagokkal ismerkedhetnek meg. Tárlatvezetésen ismerhető meg a középkori királyi palota története, helyreállított terei, a Királypince a korabeli higiéniás szokásokba ad bepillantást, egy kőfaragóműhely és az őrség pihenőszobája a mindennapok világát idézi fel. A gótikus kápolnában ünnepélyes lovaggá ütési ceremóniát is rendeznek majd két meghirdetett időpontban, amelyen a menetlevélbe pecsétet kapott gyerekek vehetnek részt. A belépés 14 éves korig és 70 éves kor felett ingyenes. A múzeumon kívül, a Halászó gyerekek kútjától az Oroszlános udvarig kard- és zászlóforgatással színesített zenés felvonulás is várja az érdeklődőket aznap több alkalommal.

Tizenegy film és hét közönségtalálkozó is várja a nézőket a Szemrevaló fesztiválon