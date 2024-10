Veszélyes lehet, ha repülés közben eszünk

Michael Sheedy, a 31 éves fitnesz- és táplálkozási szakértő elmondta a DailyMail-nek, hogy ő még sosem evett repülőn. Erre pedig megvan az oka. Ugyanis a repülőgép kabin nyomása és a magassága megnehezíti az élelmiszerek áthaladását a testünkön.

A légnyomás változása azt eredményezi, hogy a megemésztett étel nem tud hatékonyan eljutni a vékonybélbe. Mindez gyomorfájdalmat, puffadást, gázképződést okozhat.

Michael Sheedy állításait, Dr. Elena Ivanina, New York-i gasztroenterológus is megerősítette. Azt mondta, hogy a repülés miatt is puffadás valóban egy igazi jelenség, ami miatt jobb, ha nem eszünk a levegőben.

A gasztroenterológus elmagyarázta, hogy a megváltozott nyomás miatt a bélben lévő gázok felgyülemlenek, majd mikor a repülőgép kabinjában a légnyomás csökken, akkor ezek a gázok puffadást okozhatnak.

Valójában több tanulmány is kimutatta, hogy az űrrepülés első néhány napján az űrhajósok gyomormozgása abnormálisan csökkent étkezés után"

- magyarázta a gasztroenterológus.

Emellett, ha hosszú ideig tartózkodunk zárt térben, akkor az is hozzájárulhat a gázképződéshez, valamint szintén nehézséget okoz, hogy az emésztet ételek a vékonybélbe jussanak.

Ezért Dr. Ivanin azt tanácsolja, hogy csak repülés előtt vagy után együnk. Ez különösen azokra az utasokra vonatkozik, akiknek emésztési problémáik vannak.

Ami pedig az italokat illeti, a gasztroenterológus szerint jobb ha elkerüljük az alkoholt és a szénsavas italokat, és helyettük inkább vizet vagy teát igyunk.

A gázképződés és a puffadás elkerülése érdekében a Turkish Airlines azt is javasolja az utasoknak, hogy a járat felszállása előtt menjenek ki a mosdóba, hosszú utakon pedig kétóránként járják körbe a kabint. Ha pedig úgy döntünk, hogy repülés közben nem bírjuk ki étel nélkül, abban az esetben a légitársaság azt javasolja, hogy csak lassan együk a megrendel ételt.

