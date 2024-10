Repülőtéri folyadékszabályok: van, ahol már nem kell zacskó

Amikor az ember repülőútra készül, akkor tudja, hogy számos kényelmetlen és furcsa szabálynak kell megfelelnie a biztonsági ellenőrzésen ahhoz, hogy repülhessen. Ilyenek a repülőtéri folyadékszabályok is. Ez gyakran bonyolította és lassította a biztonsági folyamatot, miközben sok kényelmetlenséget okozott az utazóknak. Azonban most, a fejlett szkennerek és új technológiai megoldások révén ez a helyzet változni látszik, lehetővé téve, hogy az utasok rugalmasabban kezeljék a folyadékaikat, miközben a biztonság továbbra is garantált marad.

Változnak a repülőtéri folyadékszabályok

Repülőtéri folyadékszabályok: ezek a változások

Jó hír a Bournemouth repülőtérről induló utasok számára, mivel azonnali hatállyal új szabályokat vezettek be a kézipoggyászokra vonatkozóan, amelyek egy kicsit gyorsabbá tehetik a biztonsági áthaladást.

Bár a kézitáskában lévő folyadékok mennyisége továbbra is 100 ml-re van korlátozva, az utasoknak többé nem kell kis műanyag zacskókban szállítaniuk a folyadékot.

Ehelyett folyadékok benne maradhatnak az emberek kézipoggyászában, miközben áthaladnak a szkennereken. Ugyanez vonatkozik az elektromos eszközökre, például a laptopokra és a hangszórókra. Ez pedig azt jelenti, legalábbis elméletben, hogy a biztonsági sorok gyorsabban haladnak majd, és kevesebb időt kell tölteni azzal, hogy mindenki kiveszi a dolgait a táskájából, és kitalálja, mi kerül a tálcába.

Mindez az új CT szkennerek sikeres bevezetésének köszönhető, amelyek az utasok táskájának molekuláris szerkezetét elemzik a fenyegetések észlelése érdekében. A Bournemouth repülőtér közösségi médiában megosztott közleménye szerint: „A Bournemouth Airport befejezte az új biztonsági átvizsgáló berendezések telepítésének és tesztelésének folyamatát az utasok biztonságának javítása érdekében.”

Mivel sok repülőtér még nem vezette be ezt az új technológiát, az utasoknak utazás előtt ellenőrizniük kell a korlátozásokat, mivel előfordulhat, hogy a visszautazáskor a folyadékot átlátszó műanyag zacskóban kell magukkal vinniük a Bournemouth repülőtérre

– tették hozzá.