Arra kérik az embereket, maradjanak otthon, hogy több hely maradjon a turistáknak

Már korábban írtunk róla, hogy egyre nagyobb mértéket öltenek a népszerű országokban a túlzott turizmussal járó problémák a lakosság számára.

Így éreznek a görögországi Santorini városában élő emberek is, hiszen évente több mint 3,4 millió ember tölti ott a nyaralását. A 20 000 fős lakosság arra panaszkodik, hogy kénytelenek behúzódni az otthonaikba, mert annyi turista van, hogy már nem férnek el a közös területeken. A túlturizmus problémája a helyiek életét ellehetetleníti.

Panos Kavalaris politikus arra kéri a lakosságot, hogy inkább maradjanak az otthonaikban, hogy helyet szabadíthassanak a turisták számára.

Nemcsak el kell tűrnünk őket, de most el kell bújnunk a házainkba, hogy utat engedjünk nekik

- mondta az egyik dühös lakos.

A fellendülő turizmus igencsak megváltoztatta a sziget életét, mindennaposak a dugók, a szemétlerakók megteltek, és az utcák is jelentősen koszosabbak.

Zorzos Nikosz Santorini polgármester elismerte, hogy az emelkedő létszám miatt a város infrastruktúrája kezdi elérni a határait. Azt mondta:

Egy nagyváros összes problémájával szembesülünk, még akkor is, ha nem arra terveztek, hogy nagyvárosok legyünk.

A sziget nem csupán a szárazföldön, de a vízen is leterheltségtől szenved, naponta 17 ezer embert szállítanak a komppal Santorinire, ezért Görögország miniszterelnöke 20 eurós illetéket vezetett be.

Fotó: AFP

Görögországban bevezetésre került szigorításokról írtunk már korábban, az intézkedéscsomag a turistaáradat megfékezése mellett a kialakult lakhatási válságot is kezelni kívánja. A világ többi népszerű pontján is küzdenek a túlzott mértékű turizmussal, Kiotoban már egy templomot is teledobáltak szeméttel a turisták, a templom papja több nyelven próbálja jelezni a látogatóknak, hogy ne szemeteljenek. Mallorcán is egyre dühösebbek az emberek az oda áramló turisták miatt, olyan feliratú graffitik jelentek meg a falakon, hogy „A te luxusod, a mi nyomorúságunk” illetve „Fejezd be Mallorca elpusztítását. Malagában bevezettek néhány viselkedési szabályt a turisták számára, megbírságolják őket, ha megszegik a szabályokat. A turisták gyakran hiányos öltözetben mutatkoznak, hangoskodnak és szemetelnek.