Egyre népszerűbbek a tematikus utazások - mutatjuk a legjobbakat

A családok, de akár a párok által is kedvelt tematikus utazások sokfélék lehetnek: rövidebbek, hosszabbak, de akár meztelenek is. A lényeg itt is ugyanaz, mint mindig: amikor elutazunk, ki kell kapcsolódni, elfelejteni a hétköznapi gondokat: érezzük jól magunkat. Persze az hab a tortán, ha last minute repülőjegy kerül a birtokunkba, és így pénzt spórolunk, amit akár az utunk során is elkölthetünk. Ezek a kiruccanások lehetnek nyaralások, de más évszakban is bátran útra kelhetünk, akár autóval, de kinézhetünk egy remek tengeri utazást is, amelyre jó lehetőséget nyújtanak a hajóutak. Egy ilyen útnál segítségünkre lehet egy megfelelő utazási iroda, de akár magunk is keresgélhetünk, és ehhez bizony nem kell feltétlenül mélyen a zsebünkbe nyúlni, hiszen ez lehet egy olcsó utazás is. Így vagy úgy, amit soha nem szabad megspórolni, az bizony az utasbiztosítás.

Kalandra fel: nincs jobb, mint a tematikus utazások

Tematikus utazások: irány egy jó vidámpark

Az egyik remek lehetőség egy tematikus utazásra, amikor egy vidámparkot keresnek fel. Ehhez ráadásul nem is kell sokat utazni Magyarországról, hiszen több közeli országban is van kalandpark, illetve vidámpark. Ráadásul nem is kicsik.

Family Park - Ausztria

A tematikus utazások egyik kedvelt fajtája: elmenni egy remek kalandparkba, például a Family Parkba

A Magyarországhoz legközelebbi családi park az osztrák-magyar határ közelében, a Fertő-tótól és Ruszt városától mindössze néhány kilométernyire van. Ausztria legnagyobb szabadidőparkja összesen 145 000 négyzetméteren várja a kikapcsolódni vágyókat. A Mesepark immár 56 éve áll nyitva az érdeklődők előtt.

Prater - Ausztria

Körhinta a Prater vidámparkban, Bécsben, Ausztria fővárosában

A világ legrégebbi vidámparkja szintén Ausztriában, azon belül is Bécsben van. A Prater mindenki számára ingyenesen látogatható, azonban minden játéknál egyéni díjat kell fizetnünk.

Gardaland - Olaszország

Gardaland, Olaszország

Olaszországban a legnagyobb vidámparkot a hetedhétország szerint évente 2,6 millió ember keresi fel. A vidámpark három tematikából épül fel, az egyik legkedveltebb látványossága a tengeri világot bemutató Sea Life Aquarium, ahol több mint 5000 tengeri élőlény látható.

Energylandia - Lengyelország

Energylandia, Lengyelország

Az Energylandia Lengyelország legnagyobb vidámparkja, Budapesttől mindössze 400 kilométerre. 123 attrakciót kínál 70 hektáros területen, minden korosztály számára, beleértve a gyerekeket, a tizenéveseket és a felnőtteket is.