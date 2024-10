Mutatjuk, mikor tud olcsóbban utazni az egyik legnépszerűbb turistaparadicsomba

Bali híres gyönyörű strandjairól és lenyűgöző természeti tájairól, mint a rizsteraszok és vízesések. A sziget remek helyszínül szolgál a sznorkelezés és a vízi sportok szerelmeseinek, de a túrázás kedvelői is megtalálják itt a számításukat. Bali mágnesként vonzza azokat, akik egy szeletnyi mennyországot keresnek, a környéken több mint száz lakatlan sziget van.

Fotó: NurPhoto via AFP / Anton Raharjo/NurPhoto

Több szempontból is előnyös, ha nem főszezonban megyünk nyaralni. Egyik oka, hogy ilyenkor a szállások és a repülőjegy is jelentősen olcsóbbak, másrészt pedig kisebb a tömeg, így sokkal pihentetőbb lehet a pihenés emberek sokasága nélkül.

A főszezon júniustól augusztusig, majd decembertől január végéig tart. A köztes időszak ideális döntés lehet, ha szeretnénk olcsóbban pihenni. Ami az időjárást illeti, a sziget 5 hónap érintett heves esőzésekkel, amelyek novembertől egészen áprilisig tartanak. Vannak napok, amikor egész nap esik, de ez csak elvétve történik meg. Gyakoriak ebben az időszakban a trópusi ciklonok, ilyenkor a heves esőzések mellett erős szelek is várhatóak.

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Garry Lotulung/NurPhoto

A trópusi éghajlatnak köszönhetően Bali mindig zöldellő és virágzó, így a főszezonon kívül is bármikor felfedezhetjük Bali varázsát.



Bali időjárása hónaponként: