Ezzel a trükkel ingyen utazhat el Izlandra

A Notluxe nevén ismert influencer az egyik posztjában megosztotta a követőivel, hogy hogyan utazhatnak el ingyen Izlandra. Elmondása szerint ez egy olyan lehetőség, amit több légitársaság is ajánl, hogy fellendítsék az adott város, vagy ország turizmusát.

A influencer elmondta, hogy erre az ingyen utazásra gyakorlatilag úgy kell gondolni, mint egy hosszabb átszállásra. Ugyanis úgy lehet ingyen Izlandra utazni, ha az Icelandair légitársaságnál veszünk jegyet egy olyan helyre, ami az Atlanti-óceán túloldalán van.

Szokásosan megvesszük a jegyet, majd hozzáadjuk az átszállásnál Izlandot fővárost, Reykjavikot. Ezzel a trükkel akár egy hetet is eltölthetünk az országban plusz repülőjegy költsége nélkül.

Az influencer például Chicagóból vett jegyet Spanyolországba, majd vissza Amerikába, amikor beállította az átszállást Izlandon.

#travelhacks #travelblogger #traveltips #budgettravel #icelandair ♬ original sound - Raychel • Travel & Life Abroad @notluxe Free stopover programs ⬇️ A free airline stopover program allows travellers to make a stop at a layover city without additional charges to their ticket. This program is often offered by airlines to encourage tourism in their hub cities, providing passengers with the opportunity to explore a new destination en route to their final destination. Think an extended layover, for no extra airfare cost. With Icelandair, you can add a free stopover in Reykjavik for up to 7 nights for no extra charge to your ticket. You have to be flying over the Atlantic for the stopover to be free. But Icelandair is just one of the many airlines that offers free stopovers. TAP Air Portugal, Emirates, Qatar Airways, Finnair, Turkish Airlines, Copa Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, and Air France are some other examples of airlines with this option. ➟ follow for travel tips & life abroad __ Tags: #cheaptravel

Ezek után azt is elmondta, hogy több légitársaságnál is van ilyen lehetőség, például portugál légitársaság, a TAP ezt biztosítja Portugáliában, a Emirates pedig Dubaiban.

Azt viszont fontos hozzátenni, hogy a légitársaságok nem adnak kedvezményt a szállásra, tehát arról minden utazónak magának kell gondoskodnia.

A bejegyzés alatt többen is megköszönték a tippet és azt írták, hogy ki fogják próbálni, de olyan kommentelő is akadt, aki már élt ezzel a lehetőséggel – írja a Daily Mail.

