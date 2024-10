Ez a különleges mosdó teljesen lenyűgözi az embereket

Egy teljesen ingyenesen látogatható turisztikai nevezetesség került most előtérbe, egy viktoriánus korabeli nyilvános wc a Skóciában található Bute-szigetén. A Bute-i buszos túrák, korábban olyan hagyományos látnivalókhoz vezettek, mint a Mount Stuart kertjei, valamint a középkori Rothesay-kastély, most már azért is megáll, hogy a turisták megnézzék ezt a különleges wc-t.

1899-ben építették ezt a történelmi jelentőségű épületet, az akkori lehető legjobb szerelvények felhasználásával, amelyeket a glasgow-i Twyford szállított.

Az egyszerű téglaépületet a kovácsoltvas korabeli tábláról vehetjük észre, kezdetben nem is sejti az ember, hogy micsoda időutazásban lesz része, amint belép az ajtón.

Fotó: Shutterstock/HASPhotos

Belső megjelenése:

A bejáratnál egy csempézett előcsarnok van, ahol a vécé szerelvényeit készítő mesteremberek bemutatói láthatók.

Egy nehéz, barna faajtó, korabeli maratott üveggel, és „WC” felirattal. Ez a nagy tér, gyönyörű mozaikpadlóval és magas, famennyezettel, tetőablakkal igazán különleges látvány. A falak körül 20 díszes fekete-fehér márvány piszoár található. Mindegyiken két fekete-fehér csempézett lábtartó és a porcelánba nyomtatott „The Adamant” felirat található.

A vízvezetéket falra szerelt fekete márványból és üvegből készült ciszternák táplálják, amelyek a belső vízszintet mutatják. A falak csempézettek, a csövek fényesre csiszolt vörösrézből vannak, a mennyezetről korabeli lámpák lógnak. A kézmosók kék erezett porcelánból készülnek, felettük díszes csempékből díszített szegély.

A pazar piszoárokat még Károly király is meglátogatta, amikor walesi herceg volt. Az általa használt piszoár ma már minden bizonnyal az egyetlen a világon, amelyen a címer és a „a király választása” felirat látható.

A mosdó története:

Bute szigete korábban a viktoriánus kori gőzhajósok körében volt népszerű, állítólag sok férfi töltötte az utazás közben az idejét italozással és ezért is került ez a wc közvetlenül a komp mellé. Abban az időben a hölgyekre nem gondoltak, amikor nyilvános wc-t építettek, ugyanis azt gondolták nekik meg kell várniuk amíg hazaérnek az otthonaikba. 30 éve kiépítésre került ugyan egy női mosdó, de az nem ennyire díszes, hanem teljesen hétköznapi. Mivel a mosdót a mai napig használják, így a női látogatóknak érdemes bekopogni mielőtt benyitnak az ajtón.

Itt megtekintheti viktoriánus kori mosdó belső terét is egy turista szemével: