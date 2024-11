A magyar tengert hűen tükröző desszert lett idén a Balaton sütije

Egyre többen kezdik felismerni országszerte, hogy a nyár elmúltával is kifejezetten érdemes felkeresnünk a Balaton térségét, hiszen a hűvösebb hónapok új színűre festik a tájat, és nem szabad megfeledkeznünk a régió szezonális gasztronómiájáról sem. Bár a magyar tenger minden kétséget kizáróan az egyik-, ha nem a legkedveltebb úti cél hazánkban, cikkünkben szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy kedvenc tavunk nem csupán nyári üdülőhely – sokkal több annál – hiszen a régió tulajdonképpen egy egész évben látogatható, és számtalan különleges programot tartogat.

A küllemében is a Balatont idéző sütemény helyi alapanyagokból készült Balaton sütije, hangsúlyosan jelenik meg benne az otelló szőlő, szeder, málna.

Fotó: VisitBalaton365

Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője saját bevallása szerint azzal a szándékkal kezdeményezte a fentebb említett projektet, hogy a régióba utazók minél inkább megismerjék a Balatont, és akár már egy-egy falatból is érezzék mennyire szerethető, milyen izgalmas úti cél. „Emellett bemutatkozási lehetőséget nyújtunk a helyi szolgáltatóknak, sőt a projekt révén cél volt elindítani a közös gondolkodást is, hogy vajon milyen is a balatoni ízvilág, ami egyedi és csak a Balatont jellemzi. De persze nemcsak egy íze van Balatonnak, számtalan színt, hangulatot mutat be a VisitBalaton365-ön található 1500 szolgáltató és esemény is.

A weboldalon keresztül minden felhasználó megtervezheti, személyre szabhatja utazását, a felület pedig segíti a balatoni vendégélményt a lehető legsokoldalúbb módon kihasználni.

Egy szép őszi napon egy kirándulás vagy kerékpározás a Balaton környékén található számtalan kilátó egyikéhez, majd egy finom ebéd egy étteremben és utána egy Balaton sütije elfogyasztása tökéletes kikapcsolódás minden korosztálynak.” - hívta fel a figyelmet.

Kevesen tudják, de ősszel és télen a Balaton új arcát mutatja: a gyönyörű táj, a bőséges programkínálat és a helyi gasztronómia felfedezése várja az utazókat

Fotó: VisitBalaton365 / Böröczky Bulcsú

A térség gazdag gasztonómiáját és a helyi vendéglátók kreatívitását és odaadását jól tükrözi az idei Balaton sütije, amely küllemében is kedvenc tavunkat idézi, ráadásul elsősorban olyan különleges helyi alapanyagok alkotják, mint az otelló szőlő, a szeder és a málna.

A Magyar Cukrász Ipartestület örömmel tett eleget a VisitBalaton365 felkérésének. Az elnökség tagjai is részt vettek a Balaton sütije 2024 zsűrizésében és szakmai javaslataikkal segítették a sütemény fejlesztését.

– méltatta a különleges desszert megalkotását Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke. Az elkötelezett cukrászmester kiemelte azt is, hogy a sütemény külső megjelenésében elegánsan idézi a Balatont, ízvilágában pedig olyan helyi alapanyagoké lett a főszerep, mint a mandula, a mogyoró, a málna, a szeder és az otelló szőlő.

A harmonikus ízvilágú desszert – ahogyan a fenti kép is remekül visszaadja – a mai kor követelményeinek a messzemenőkig megfelel, megjelenésében pedig a modern, nemzetközi cukrászatot képviseli.

„Az otelló szőlő és a szeder jó párost alkotnak, és igazi különlegességnek számítanak a mai cukrászdai kínálatban. Bízom benne, hogy sokan csatlakoznak majd a kezdeményezéshez és egyre több helyen kínálják a kollégák a Balaton sütijét a tó körül, vagy akár országszerte. Természetesen a legautentikusabb a Balaton partján megkóstolni a süteményt, egy szép őszi hétvégén akár ez is elegendő indok lehet egy itteni kiránduláshoz. Azt már megszoktuk, hogy „fagylalt nagyhatalomként” tekintünk a Balaton környékére, rengeteg díjat és érmet szereztek a kollégák az elmúlt években a hazai és nemzetközi versenyeken, de most sütemény fronton is beerősítettek. A tó körül egyre több színvonalas cukrászda és étterem várja vendégeket egész évben, és számomra egy nagyon szerethető arcát mutatja ilyenkor a Balaton.” - zárta gondolatait Erdélyi Balázs.

Keszthelyi cukrászüzemünkből több Balaton-parti egységnek is szállítunk süteményeket és tortákat, öröm látni, hogy egyre több partnerünk nem zár be a nyár végén, hanem velünk együtt az egész éves nyitvatartást választja.

– tette hozzá Karádi Szabolcs, a Segreto Cukrászat tulajdonosa, aki azt is elárulta, hogy tavaly télen, amikor Fonyódon befagyott a Balaton, és a különleges jégképződmények miatt turisták százai jöttek a partra, fonyódi partnerüknél annyi vendég volt, mint a nyári hónapokban. „Süteménykínálatunkban minden évszakban vannak szezonális kedvencek, nem kérdés, hogy tavasszal az eper, nyáron a levendula, ősszel a szőlő, gesztenye, mandula, mogyoró, míg a téli hónapokban a mák, dió a legjobban fogyó alapanyag. Nagy öröm számunkra, hogy a Segreto di Otello méltó a Balaton sütije 2024 címre. ” - fogalmazott.

Igazi kihívás, de egyben örömmunka is volt ennek a süteménynek az elkészítése. A cél az volt, hogy színben, ízvilágban egy Balatont idéző desszertet alkossak.

– árulta el Farkas Bernadett, a Cukrászat főcukrásza. „A sütemény tetején a kék tükörglazúr a vizet ábrázolja, a borítása bársonyfújás, ez a balatoni szél, íze pedig az őszi balatoni szüreteket idézi fel. Az otelló szőlő nekem a gyerekkoromat juttatja eszembe, amikor a nagyszüleim szőlőjében szüreteltünk, remélem, ez az ízemlék másoknak is felrémlik, amikor belekóstol a Balaton sütijébe.” - indította be a pavlovi rexlexünket a süteményt megalkotója.