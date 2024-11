Hamarosan átadják a legszebb magyar várat

A jelenleg is zajló gótikus stílusban, provanszi és itáliai stílusjegyekkel felépített diósgyőri várat az építtető Nagy Lajos királyi székhelyként használta.

Jó ideje folyamatban van a középkori építmény rekonstrukciója a Modern Városok Program keretében, aminek köszönhetően hamarosan újra be lehet majd járni az évszázadokkal ezelőtt felépített erődítményt.

A rekonstrukcióval kapcsolatban a magyarepitok.hu kiemeli, hogy a beruházás a külső és belső vár építési feladataira osztható. A nyugati toronypár liftes lépcsőházi tornyába már behelyezték a csillagboltozat romonádját (vagyis a fából kialakított a boltozat formáját felvevő ideiglenes tartószerkezetét), ennek jelenleg a falazása folyik.

A külső konyha épületén is jelentős az előrehaladás: itt a tetőszerkezetének bádogozását már befejezték, így most már a cserepek elhelyezésén dolgoznak. Tovább folytatódnak a gépészeti munkák is.

Az ikertornyokat tekintve a pártázatok falazásán a déli oldalon haladnak a munkával, ezt követően a nyugati oldal építése következik (a pártázatok a homlokfal felső szegélyéből kiugró, az épület díszítését szolgáló kisméretű ormok – a szerk.).

A belső várban az északi toronyban a dongaboltozat fa romonádját már elhelyezték, így a falazási munkálatok itt is megkezdődtek. A belső udvari párkánykövek elhelyezése pedig már el is készült.

Hamarosan visszanyeri régi fényét a diósgyőri vár

Fotó: Magyar Építők

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a diósgyőri vár felújítása 2021-ben kezdődött el. Északkelet-Magyarország egyik legérdekesebb és legjelentősebb építkezése, a diósgyőri vár rekonstrukciója. A projekt eredményeként nemcsak Magyarország, hanem a közép-európai térség egyik legjelentősebb turisztikai látványosságát fogják átadni. Tavaly novemberben rendelte meg a beruházó a tornyok és palotaszárnyak megerősítését, így a kivitelező konzorcium elkezdte a megerősítési munkákat. A belső vár rekonstrukciója során mintegy 3900 négyzetméter alapterületű új épületet alakítanak ki. Ha minden a tervek szerint alakul,

2025 tavaszán Diósgyőr vára 14. századi fénykorához hasonló pompában várhatja majd újból látogatóit.

Magyarország gótikus várépítészetének színvonalát ma leginkább három épület mutatja meg: a budai királyi várpalota, a visegrádi királyi vár, valamint a diósgyőri vár.

A boon.hu látványos videót készített a vár felújításáról: