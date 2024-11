Az elfeledett tengerparti város mára a britek kedvenc nyaralóhelyévé vált

A 19. és a 20. század közepén egykor divatos tengerparti üdülőhely Folkestone a North Downs déli szélén két szikla között fekszik. Lenyűgöző tengerpartjával, élénk közösségével és gazdag örökségével nem csoda, hogy Folkestone-t a The Sunday Times az egyik legjobb helynek választotta. A Sunday Times úgy méltatta Folkestone-t, mint "ez az egykor megkopott, régi tengerparti üdülőhely", amely mára "Brighton fiatalabb, frissebb és olcsóbb változatává vált", emellett "délkelet legjobb lakóhely" címét is birtokolja - számolt be a Mirror.

Folkestone gazdag kultúrája nem csak a művészek műtermeiben, menő üzleteiben vagy a Harbour Arm koktéljainak a kortyolásában merül ki, hanem kiváló iskolákkal, korszerű sportlétesítményekkel és Londonba induló nagysebességű vonatokkal is büszkélkedhet – írja az Express.

Folkstone jellegzetes tengerparti kunyhói. Fotó: Shutterstock

Azok számára, akik ellátogatnak ebbe a bájos tengerparti városba, rengeteg program közül választhatnak. A nyüzsgő High Street és a Bouverie Place bevásárlóközpontokban szinte minden megtalálható. A TripAdvisor javaslatai között szerepel többek között, a Kent Battle of Britain Múzeum, a Lower Leas Coastal Park is a helyi strandok és a művészeti galériák mellett. Számos csábító étterem és bár található a városban, ahol méltóan visszaköszön az igazi tengerparti hangulat. A város művészeti élete virágzik, számos neves művész hagyja nyomát, köztük a nemzetközileg is elismert szobrász, Anthony Gormley ikonikus vasemberei és Cornelia Parker lenyűgöző bronz hableánya. Érdekes módon a sellőt állítólag Folkestone egyik lakosának alakjára öntötték, aki még ma is a városban él.

Folkstone tengerpartja. Fotó: Shutterstock

A legjobb az egészben, hogy Folkestone kiváló közlekedése miatt egyáltalán nem érzi magát elzárva az ember. Egy gyors, 55 perces vonatúttal már el is juthat Londonba. Az M20-as, A20-as és A259-es autópályák pedig mind könnyen megközelíthetők Folkestone-ból, így akár az egész országot körbeutazhatjuk. A rengeteg lehetőség a csodás tengerpart és a megfizethető lakásárak miatt nem csoda, hogy Folkestone egyre nagyobb népszerűségnek örvend a fiatalok körében is.