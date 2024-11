Exkluzív első osztállyal rukkolt elő a British Airways - fotók

A British Airways új, extra széles, első osztályú lakosztályt vezet be az Egyesült Államok és London között közlekedő gépeken, így a hosszú, óceánon keresztül tartó utazás még kényelmesebbé válik. Az új első osztály, a Travel + Leisure szerint várhatóan 2026 közepén indul útnak, egy 36,5 hüvelyk (91, 44 centi) széles, puha szürke ülést tartalmaz majd, amely egy 79 hüvelykes (200 centis) téglalap alakú ággyá alakítható, kényelmesebbé téve a pihenést. A lakosztályban van még egy 4K TV és egy fal is, amely elválaszt a többi üléstől.

Fotó: Courtesy of British Airways

Az új, első osztályú boxok a légitársaság Airbus A380-as repülőgépeinek utólagos felszerelésének részeként lesznek elérhetők.

"Hihetetlenül büszkék vagyunk arra, hogy elindítjuk a First következő korszakát, amely a kényelem, a luxus és a modernitás határait feszegeti, és a legapróbb részletekig figyelembe veszi az ügyfelek preferenciáit és elvárásait” – mondta Calum Laming, a British Airways ügyfélszolgálati igazgatója.

Táskatartó is lesz az új elsőosztályon. Fotó: Courtesy of British Airways

Ez párosulva azzal, hogy a hihetetlen kollégáink világszínvonalú szolgáltatást nyújtanak azt jelenti, hogy valóban hiszünk abban, hogy nyerő kombinációt kínálunk, hogy rendkívüli élményt nyújthatunk ügyfeleink számára.

A lakosztály új funkciói túlmutatnak magán az ülésen, lehetővé téve az utasok számára, hogy személyre szabhassák az élményt az állítható hangulatvilágítással, amely „lazítás”, „vacsora” és „mozi” módokat kínál, valamint választhatja azt is, hogy másokkal töltsön időt a csúsztatható elválasztónak köszönhetően. Megnyitható, hogy megosztott teret hozzon létre. Azoknak az utasoknak pedig, akik egy kis egyedüllétre vágynak: az ülésen a vezeték nélküli vezérlőtábla új „ne zavarjanak” funkciót kapott.

Fotó: Courtesy of British Airways

A Oneworld Alliance részeként a British Airways közvetlen járatokat üzemeltet az Egyesült Államok több nagyvárosába is, köztük New Yorkba, Chicagóba, Los Angelesbe, Miamiba, San Francisco-ba, Las Vegasba, Bostonba, Houstonba, Atlantába, San Diegoba, Washington DC-be és még sok másba. Jövőre a légitársaság emellett egy új klubtársalgó megnyitását is tervezi a Miami Nemzetközi Repülőtéren (MIA).