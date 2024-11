Ebben a varázslatos erdőben forgatták a legtöbb Disney-filmet

A National Trust haszonállatokkal segíti a változatos élőhelyek fenntartását, az erdészek pedig fákat vágnak ki az erdők egészségének megőrzése érdekében. Az 5000 hektáros terület bükk- és tölgyerdőivel, tavaszi harangvirágaival és kóborló dámszarvasaival tökéletesnek bizonyult az erdei idill megteremtéséhez. Az erdőben olyan Disney- filmeket forgattak, mint Angelina Jolie-féle Demóna, vagy éppen a zenés fantasy, a Vadregény, amelyben Meryl Streep , Emily Blunt és James Corden is szerepel. De itt forgatták a Csillagport és a Harry Potter negyedik részét is, a Tűz Serlegét - írja a The Sun.

Fotó: Shutterstock

És ha az Ashridge Estate elég jó volt a hollywoodi sztároknak és neves produkcióiknak, akkor minden bizonnyal ez az a hely, ahová érdemes egyszer ellátogatni.

Az 5000 hektáros területen több mint 128 kilométernyi ösvény található, a Komoot túraútvonal kereső pedig 19 különböző útvonalat sorol fel – bár valószínűleg ennél sokkal több van.

A látogatók számára igazi érdekességet jelentenek a történelmi birtokon kóborló szarvasok. Az itt élő szarvasokat még a 13. században Edmund Earl of Cornwall telepítette ide, aki egyben kolostort alapított azon a helyen, ahol jelenleg az Ashridge House áll.

A kolostor mellett szarvasparkot hoztak létre, ahol az erdei állatok biztonságban élhetnek és szaporodhatnak.

Napjainkban a szarvasok szabadon kóborolnak a hatalmas területen, ahol három különböző faj található.

Közéjük tartozik a dámszarvas, a muntyákszarvas és a gímszarvas.

Az Ashridge Estate a harangvirágairól is ismert, virágzása minden évben sok látogatót vonz. A harangvirágzás időpontja az időjárástól függően változik, de általában áprilisban és májusban a legszebb. A Dockey Wood a legjobb hely a harangvirágok megtekintésére Ashridge Estate-ben, ahol látogatóknak tavaly 3,50 fontos (nagyjából 1800 forint) belépési díjat kellett fizetniük.

A jelenleg állagmegóvási munkálatok miatt bezárt Bridgewater Monument 2025 tavaszán nyílik meg újra.

Bezárása előtt évente 15 000 látogató mászta meg az összesen 172 lépcsőfokát a kilátóhoz. A kilátóról a látogatók tiszta időben láthatják a Wembley Stadiont és a Canary Wharfot.