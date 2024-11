Szokatlan megoldással épült ez a társasházi erkély

2019-ben engedélyezte a gillinghami önkormányzat, hogy a James Streeten lévő Dog and Bone pubot társasházzá alakítsák. A munkálatok 2022-ben meg is kezdődtek és jelenleg is tartanak. Azonban a munka során az építők problémába ütköztek, ugyanis nem kaptak arra engedélyt, hogy eltávolítsák a ház előtt álló villanyoszlopot, amely megnehezítette az erkélye építését.

Így a szakemberek kénytelen voltak az új erkélyt az oszlop köré építeni.

Az eset a helyiek körében felháborodást váltott ki, mivel a kivitelező cég nem tett semmi annak érdekében, hogy az oszlopot arrébb vigyék. A cég arra fogta ezt a szokatlan építészeti megoldást, ha megvárják az ehhez szükséges engedélyt, akkor nem tudják tartani a határidőt.

A villanyoszlopot nem lehetett arrébb vinni, ezért köré építették az erkélyt.

Fotó: KGM

Egy gillinghami lakos, Barry Knight elment, hogy megnézze a furcsa erkélyt és mikor meglátta akkor nem hitt a szemének. Azt mondta:

A megoldás elég vicces, de nem tudom elképzelni, hogy ott éljek."

A helyieknek köszönhetően a lámpaoszlopot végül eltávolították, az erkélyen lévő lyukat pedig betömték. - írja a DailyMail.

Kínában történt hasonló eset, ahol több olyan ház is van, amely útjában áll egy építkezésnek, de a tulajdonosa nem hajlandó eladni az államnak. Ezeket szegházaknak hívják, mivel a fába vert szeghez hasonlóan nem lehet őket „kihúzni". Kantonban egy ilyen ház miatt módosították az építési terveit a Hajcsujung hídra felvezető autóútnak, így az most két oldalról kikerüli az épületet.

A furcsa építmények közé tartozik egy kosárlabda pálya is a horvátországi Dubrovnik városában. Mivel azon a helyszínen forgatták a népszerű Trónok Harca sorozatot, így a helyet szinte azonnal ellepték a turisták. Emiatt pedig napjainkban ez az egyik legtöbbet posztolt kosárlabdapálya az Instagramon, továbbá Reddit- és blogbejegyzések tucatjai foglalkoznak vele. Az Architectural Digest 2022-ben a legjobban megtervezett kosárlabdapályák között emlegette, a Courts of The World szerint ezen kívül még egy hasonló, városfalakkal körülvett kosárlabdapálya létezik csak a világon.