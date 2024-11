Furcsa törvények, melyekre sosem gondolnánk

Szingapúr: Ne egyen nyilvánosan rágógumit!

Szingapúr híres rendkívüli tisztaságáról és fegyelmezettségéről, amelyet többek között különös törvényekkel is fenntart. A rágógumizás például szinte teljesen tiltott: csak azoknak megengedett, akik orvosi okokból, például nikotintartalmú rágógumit használnak. Ha valakit rágógumizás közben kapnak el az utcán, komoly pénzbírság is lehet a „jutalmunk”. Ezen felül Szingapúrban az is büntetést vonhat maga után, ha valaki nem öblíti le maga után a nyilvános WC-t.

2. Thaiföld: A bankjegyekre vigyázni kell!

Thaiföldön a királyi család iránti tisztelet rendkívül mélyen gyökerezik, ezért bármilyen tárgy, amely a király képmását ábrázolja, különleges bánásmódot igényel. A thai pénzeken, bankjegyeken is a király képe található, így ha véletlenül rálépnénk egy leesett bankjegyre, súlyos tiszteletlenségnek számítana, amiért akár börtönbüntetés is járhat. Thaiföldön a közönséges turistáknak is ajánlott figyelni arra, hogy óvatosan bánjanak minden pénzzel és képpel, amely a királyt ábrázolja.