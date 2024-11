Túrázók kedvence ez az autómentes japán város

A japán Alpokban, 1500 méteres tengerszint feletti magasságban fekvő Kamikochi szezonális üdülőváros egy csodás, autómentes üdülőhely hűvös, friss hegyi levegővel, folyóparti túraútvonalakkal és rengeteg japán hómajommal. Nincsenek üzletláncok – McDonald's, Starbucks vagy Burger King; se múzeumok, helyette azonban igazán közel érezhetjük magunkat a természetben főképp ősszel, amikor is csodás színekbe borulnak a fák.

Kamikochi egy egyszerű hely, ahol mindössze néhány szálloda, étterem és üzlet található az Azusa folyó mentén.

A tömegturizmus nem a mai világ betegsége, ugyanis az angol misszionárius, hegymászó és természetvédő tiszteletes Walter Weston 1896-os könyvében, a Mountaineering and Exploration in the Japanese Alps (Helymászás és felfedezés a japán Alpokban) egy meg nem nevezett japán író érzéseit visszhangozta, aki már ekkor panaszkodott az országába érkező „külföldi turistákról, akik csakúgy átrohantak az országon," hogy aztán minél előbb hazatérjenek és elmeséljék a benyomásaikat - írja a BBC.

Fotó: Unplash

Weston írásaiban és előadásaiban népszerűsítette a "japán Alpok" kifejezést, és a Kamikochi üdülővárosát a nemzetközi turisták térképére helyezte. A város népszerűsége a japán turisták miatt 1927-ben megugrott, amikor megjelent a Kappa , a Kamikocsiban játszódó regény, amelyet Ryunosuke Akutagawa, Japán egyik leghíresebb írója írt. 1934-ben létrehozták a Chūbu-Sangaku Nemzeti Parkot , amely Kamikochinak és Japán 21 csúcsa közül 10-nek ad otthont a 3000 méternél magasabb csúcsok közül.

A terület „ Japán legszebb völgyeként ” vált ismertté.

Kamikochiban a túrázás és a madarászás a fő program. Az Azusa folyó mentén több sík túraútvonal van, de a komoly hegymászók számára nagyobb kihívást jelentő túraútvonalak is megtalálhatók.

Kamikochi 2023-ban 1,3 millió látogatót vonzott, főként japánokat. Évente legalább 100 millióan keresik fel a Fuji-hegyet, amely Kamikochi mellett a másik népszerű úti cél, amelyet a Japán Kulturális Ügyek Ügynöksége a festői szépségű különleges helyként tart számon.