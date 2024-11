Hosszan ünneplik a karácsonyt a magyarok, megtelnek a szállodák

"A karácsony mindig fontos időszak a szálláshelyek számára is, ráadásul idén a három munkaszüneti nap mellett egy pihenőnapot is jelent, amit a következő hétvége vált, így hatnaposra is nyúlhat az ünnep" – összegzett Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője a Vg.hu-nak az idei ünnepi szezon kapcsán. A szóvivő elmondta: egyre többen keresik a wellness ajánlatokat, valamint a szállodák részéről kimondottan a karácsonyra összeállított program- és csomagajánlatokat.

Egyre nagyobb az érdeklődés karácsonykor a wellness szálláshelyek iránt (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Bár a karácsonyi wellnessfoglalások túlnyomó része legfeljebb négy éjszakára szóló foglalást jelent, sok utazó kihasználja azt, hogy idén akár hat napossá is tehető a karácsonyi pihenés időszaka – mondta a sajtószóvivő.

Ez azért lehet így, mert az idei munkarendi szabályok szerint december 7-én szombaton december 24-ét dolgozzák le a hagyományos munkarendben dolgozók, míg december 14-én, szombaton, a karácsony utáni pénteket, december 27-ét kell ledolgozni.

Vagyis a december 24-től december 29-ig terjedő időszakban akár hat egybefüggő napon is tudunk pihenni szabadnap felhasználása nélkül.

Ha pedig lehetőségünk van szabadnapot kérni munkahelyünkön december 23-ra, akkor az előtte való két hétvégi nappal számolva, kilenc napossá bővíthetjük pihenésünket mindössze egyetlen fizetett szabadnap árán.

Ez az időszak így most különösen kedvező azoknak, akik belföldi utazáson pihennének karácsonykor, és persze a szállodáknak is. Egyre többen vannak a magyarok körében azok,

akik a feltöltődésre is szeretnék kihasználni a karácsonyt, a Szallas.hu adatai szerint ugyanis a karácsonyi időszakot érintő foglalások 56 százaléka wellness-szálláshelyre szól.

A jelenlegi adatok szerint kövező módon oszlanak meg a szállásfoglalások:

40 százaléka 3 éjre,

harmada 2 éjszakára szól,

ötöde négy éjszakára szól

6 százaléka egy éjszakára szól

Szakmai véleményt közölt az év végéről a szállodaszövetség is. A szervezet szerint egyelőre nagyon vegyes a kép az idei év végéről, köszönhetően részben annak, hogy a foglalások nagy része az utolsó pillanatban érkezik majd a szálláshelyekre.