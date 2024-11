Karácsonyi vásár, ahol decemberben is pólóban nézelődhet

A legtöbb turista kora tavasszal, nyáron vagy kora ősszel utazik Máltára, azonban sokan nem tudják, hogy a sziget egy igazi téli paradicsommá változik az ünnepek közeledtével. Ráadásul Máltán decemberben is 17 fok van, így nincs szükségünk csak egy polóra, ha az ottani vásárokat látogatjuk meg.

Az egyik legszebb karácsonyi vásár Máltán, a Villa Rundle, ami november végétől egészen karácsony estéig nyitva, ezzel ez a sziget leghosszabb ideig működő karácsonyi vására.

A Villa Rundle vásárában rengeteg árus árulja a kézzel készített portékéi, például szappanokat, gyertyákat játékokat és édességeket.

Málta másik karácsonyi vására, a Palazzo Pariso, ami mindössze egy napig tart nyitva.

Emellett idén a Győzelem tere is ünnepi hangulatba fog borulni, a tér piacát tündérfényben csillogó fényekkel díszítik és élő zene fogja várni az érdeklődőket.

A fővárosban, Valetta városában is tartanak karácsonyi vásárokat, az ott lévő december 10-én nyit és egészen január 7-ig várja az ünnepek szerelmeseit.

Ebben a vásárban is kedveskednek a szervezők élő zenével, de még forralt borral is. Emellett pedig a helyi finomságokat kínáló árusok sem marathatnak el.- írja a The Sun.

Fotó: AFP

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hamarosan nyílik az egyik legszebb karácsonyi vásár Wroclow városában, Lengyelországban. A városban megrendezett vásárt az egyik legszebbnek és leghangulatosabbnak tartják, a karácsonyi hangulat ebben az időszakban az egész várost átjárja, mesebeli színeivel és illataival minden karácsonyi vásárokért rajongót lenyűgöz. A standokon kézzel készített termékeket vásárolhatunk, mint például forralt bort. A vásáron finom ételeket is megkóstolhatunk, mint például sajtot, kolbászt, palacsintát, de akár churrost is ehetünk.

A legolcsóbb szállás 10 ezer forint alatt van, így aki megfizethető karácsonyi élményt keres, ebben a városban megtalálja. A karácsonyi hangulaton kívül számos felfedeznivaló van a városban, mint például ellátogatni a helyi állatkertbe és afrikáriumba, de egy esti séta a macskaköves utcákon is igazán hangulatos lehet egy forralt punccsal a kezünkben.