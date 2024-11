Ezeket a népszerű turista látványosságokat zárták el a látogatók elől

A tömeg az emberi figyelmetlenség az évszázadok során már rengeteg kárt okozott több történelmi emlékműnek is. Nem is olyan rég, a legtöbb ország még azon volt, hogy miként élessze újra a koronavírus járványt követően a turizmust, most azonban már a tömegturizmus elleni védekezés az, amit a legtöbben a zászlójukra tűztek. Népszerű látványosságok is vannak, amelyek valamilyen okból már nem fogadnak látogatókat, vagy legalábbis korlátozottan. Mutatjuk, az érintett helyeket!

Szinte hetente érkeznek arról hírek, hogy a turisták által okozott problémák egyre nagyobb gondokat okoznak egyes országoknak. A turisták száma ugyanis annyira megnövekedett a népszerű látványosságok esetében az utóbbi években, hogy a turizmus szabályozása elkerülhetetlenné vált. Azonban minden ország más stratégiát alakított ki ennek a megoldására. Spanyolországban nem látványosságokat korlátoztak, hanem országos tüntetéssorozattal tiltakoztak a turisták ellen. Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Marc Asensio/NurPhoto Látványosságok korlátozása világszerte Turisták nem léphetnek be egy spanyol faluba Binibeca Vell. Fotó: Frank Fell / Robert Harding RF / robertharding via AFP / Egy meseszép apró menorcai falu, Binibeca Vell annyira megelégelte a turisták tömegét, hogy azt tervezik, hogy teljesen kitiltják az ide látogatókat. A gyönyörű görög városhoz Santorinihez hasonló település a fehérre meszelt házaival és keskeny kanyargós utcáival annyira népszerűvé vált, hogy a helyiek már képtelenek tovább tolerálni a fotózgató turisták tömegeit – számolt be a TimeOut. A lakosok évek óta panaszkodnak emiatt, 2023-ban pedig már oda jutottak, hogy megkezdték a turisták által okozott károk megfékezésére irányuló intézkedéseiket: ezek közé tartozott egy olyan program is, amelyben a helyieknek 15 000 eurót (nagyjából 6,1 millió forintot) ajánlottak fel a szemét eltakarítására, amit persze a turisták hagytak maguk után. Mindemellett pedig május hónapban a turisták csak 11 és 20 óra között látogathatják a falut. Eltakarták a Fuji-hegyet, hogy ne láthassák a turisták Fotó: AFP/Kazuhori Nogi Elég drasztikus döntésre szánta el magát egy japán település, Fujikawaguchiko, ugyanis a Fuji-hegy lábánál fekvő város egyik boltjánál csodálatos panoráma nyílik a hegyre, ezért rengeteg turista látogat ide, hogy fotókat készítsen. A helyiek azonban megelégelték a tömeget és a maguk után hagyott rengeteg szemetet, ezért úgy döntöttek, hogy eltakarják a csodás látványt azt remélve, hogy ezáltal csökken az ide látogatók száma. Hallstatt is kitakarta a panorámát Fotó: Unplash A szelfiket ellehetetlenítő paravánnal próbál küzdeni az ausztriai Hallstatt vezetése az idilli városkát elözönlő turisták ellen, ugyanis Az Im Römischen nevű városrészben, ahol világhírű panoráma nyílik a tóra és a partján épült festői szépségű településre, számos turista tolong mobiltelefonokkal és fényképezőgépekkel. Hallstatt polgármestere, Alexander Scheutz két paravánt is emeltetett a város legszebb kilátását nyújtó részeire, csak hogy elriassza a látogatókat. Scheutz szerint az intézkedést átmenetinek tervezték, hogy felhívják a figyelmet a problémára, azóta úgy döntött, tartós megoldást keresnek arra, hogy végérvényesen kitakarják a panorámát.

Elkerítették a Stonehenge-t Fotó: Science Photo Library via AFP A Stonehenge a világörökség része, ókori műemlék, és sokan szent helynek tekintik. Bár a látogatók körbesétálhatják a köveket, egyértelmű jelzések és kötelek vannak elhelyezve, hogy ez meddig tehetik meg annak érdekében hogy a turisták ne okozzanak kárt. - közölte korábban a műemlék karbantartásáért felelős English Heritage. Míg volt időszak mikor közelebb lehetett menni, a korlátozásokat azt követően vezették be, hogy számos látogató megpróbálta a nevét a sziklákba vésni, vagy az emlékmű darabjait hazavinni. Körbekerítették a híres Trevi-kútat Fotó: Universal Images Group via Getty Images/ Pino Pacifico Októberben megkezdődött a Trevi-kút helyreállítását, ami elsősorban a szennyeződések eltávolítását jelenti. A vizet leállították, a kút medencéje üresen tátong. Restaurátorok dolgoznak a szobrokon. A kutat kerítés övezi, és részben állványok fedik. A látogatók számára fémszerkezetű átjárót emeltek, amely átível medence felett. Egyszerre százharminc embert engednek át rajta, akiket folyamatosan terelnek, így pár perc áll rendelkezésükre a víz nélküli emlékmű megcsodálására és a fényképezésre. A restaurálás teljes ideje alatt (amely feltehetőleg december végéig tart) a Trevi-kútba tilos aprópénzt dobni, ahogyan azt a hely hagyománya előírja. Akit rajtakapnak, ötven euróra bírságolják meg. A turisták számára a kút közelébe egy kisebb medencét helyeztek el, abba hajíthatják a fémpénzeket.

