Már 170 légitársasággal repült, most nagy titkot árult el ez a férfi

Indy Nelson lett a valaha volt legfiatalabb ember aki a legrövidebb idő, összesen 539 nap alatt járta be a világ országait mindössze 24 évesen - számolt be a The Sun.

Emellett a legtöbb légitársasággal is repült ezáltal Guinness-rekordot is megdöntötte, a korábbi korábbi 156-os rekordhoz képest.

Rengeteg utazása ellenére az összesen 500 járatból, - amelyet Indy lefoglalt kalandjai során, - mindössze kettőt töröltek.

A titok az, hogy mindig a reggeli járatokat kell lefoglalni. Nelson úgy véli, hogy így kisebb az esélye hogy más törölt vagy késett járatok miatt az ő gépe is érintett legyen, ami azt jelenti, hogy így a járata valószínűleg időben felszáll.

Képünk illusztráció.

Fotó: Shutterstock/Matej Kastelic / Shutterstock/Matej Kastelic

Az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériumának 2023-as tanulmánya ugyanezt a jelenséget tárta fel.

A tanulmány szerint a reggel 6 és 9 óra között induló járatok több mint 80 százaléka időben felszáll. A 18 és 21 óra között induló járatoknak azonban kevesebb mint 60 százalékának sikerül csak időben felszállnia.

Nelson egyébként termékmenedzser, felnőttként pedig számos alkalommal utazott külföldre a kedvenc légitársasága az Emirates és a Qatar Airways.

A kötelező önkéntességet egy menekülttáborban végezte Görögországban, majd az egyetem elvégzése után egy rendhagyó nyaralást foglalt volna Észak-Koreába. A kaland, amelyhez 80 000 dolláros (nagyjából 30 millió forintnak megfelelő összeg) kölcsönt kellett felvennie, azóta számos távoli, sőt háború sújtotta helyre vitte, köztük az iraki frontvonalra is eljutott.

Izgalmas volt elmenni az ismeretlenbe, és nem tudni, mi fog történni minden nap.

"A legjobb módja annak, hogy megtudjuk, kik vagyunk az, hogy megtanuljuk megoldani a legnehezebb helyzeteket, különösen olyanoknak, amelyeket szinte fel fel sem fogunk.

Nincs kézikönyv arra, hogyan járjuk be a világot.

- mondta.

Koreai tartózkodása alatt tűzte ki először azt a célt, hogy ő legyen a legfiatalabb ember, aki valaha beutazta az egész világot – a rekorder akkoriban két évvel volt csak idősebb nála.