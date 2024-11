Turisták ezrei özönlenek ebbe a kísértetházba

A londoni Hackney városrészben található Sutton House a város egyik egyetlen fennmaradt Tudor háza, és az elmúlt időszakban kísérteties események egyik jellegzetes helyszíne lett. A ház 1535-ben épült, és eredetileg Tudor stílusban készült Ralph Sadleir számára, aki VIII. Henrik egyik tanácsadójának bizalmasa volt.

A házat érdekessé teszi, hogy nem esett át nagyobb átalakításokon, így megőrizte az eredeti építészeti jellegét. A ház az évszázadok során többféle funkciót is ellátott, volt lakóépület, lányiskola, templom és punk közösségi központ is. Az épület meglátogatásakor betekintést nyerhetünk a tudor kori életbe és az épület több száz éves múltjába.

Ma a National Trust kezelésében áll és múzeumként üzemel, ahol különböző történelmi kiállítások és kulturális rendezvények zajlanak. Az épületet körülvevő kert és a "Breaker's Yard" szabadtéri művészeti tér is látogatható, ahol számos különleges installáció található.

Paranormális jelenségek

Több beszámoló is szólt arról, hogy hirtelen hőmérsékletcsökkenést éreztek a házban.

Egy házvezetőnő arról számolt be, hogy amikor bezárkózott a szobájába éjszaka azt érezte, hogy haj simul a kezéhez

Egy építészhallgató egy kék ruhába öltözött nő alakját látta a levegőbe emelkedni

Voltak olyanok, akik tárgyakat láttak repülni a szobákban

Szolgálati kutyák is meglepő helyen álltak meg, ahol meghalhattak emberek



Ezen a videón jobban betekintést nyerhet a Sutton House kísérteties életébe:

