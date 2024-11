Ezekre a programokra érdemes a hétvégén ellátogatni

November 11-én hétfőn Márton-nap miatt több vendéglátóhely is különböző libavacsorákkal készül már a hétvégén is. Ha viszont már unjuk a Márton-nappal kapcsolatos program felhozatalt, akkor mehetünk fénykiállításra, vagy éppen Sorrentino filmjét is megnézhetjük egy olasz filmfesztiválon. Az Origo most összeszedte hová érdemes elmenni november második hétvégéjén.

Kiállítás, ismeretterjesztő előadás, darunézőtúrák, madárgyűrűzés, kisvonatozás a halvasúton, valamint számos gyermekeknek szóló program várja azokat, akik szombaton ellátogatnak a 13. Fehértavi Darvadozásra Sándorfalvára. Az ősz egyik leglátványosabb természeti látványossága a darvak (Grus grus) ezreinek vonulása a Dél-Alföldön. A kelet-európai állomány egyik kiemelt gyülekezési helye a szegedi Fehér-tó és környéke. Az itt megpihenő darvak a szántókon, tarlókon megfelelő táplálkozóhelyet találnak, az éjszakákat pedig a halastavakon töltik. Szombat reggeltől madárgyűrűzést rendeznek a Fehér-tó mellett álló Szalakóta Látogatók Központnál, ahol a szikes tavaknál jellemző fajok mellett akár a vonulási időszakban a környéken ritkában felbukkanó madarakkal is megismerkedhetnek az érdeklődők. A programok központi helyszíne a sándorfalvi piactér, valamint a Pallavicini kastély és kertje lesz. Természetközeli program a hétvégére. Fotó: Facebook / Sándorfalva Az Edelényi Kastélyszigetre érkezik az országos program Fotó: Edelényi kastélysziget A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelényi Kastélyszigeten is bemutatják az 1100 éve Európában, 20 éve az unióban című országos programsorozatot november 8. és 10. között. Különlegességként Edelényben is bemutatkozik a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) Gasztrobusza, melyben Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács vezetésével friss alapanyagokat felhasználva készülnek különböző gasztronómiai hungarikumok. Emellett november nyolcadikán délelőtt gyulai és csabai kolbászból, Pick szalámiból készült finomságokat és rögös túrós pogácsát is lehet majd kóstolni, délután pedig tepertőstésztás-szilvás papucsból falatozhatnak az érdeklődők. A színházkedvelő közönség a Nemzeti Színház előadásai közül válogathatnak, míg a filmkedvelők magyar alkotások közönségtalálkozóval kiegészített vetítésein vehetnek részt. Kipróbálhatók lesznek a Hagyományok Háza által szervezett táncházak, kézműves foglalkozások vagy gyerekprogramok is, akiket pedig a képzőművészet érdekli, azokat a Szépművészeti Múzeum előadása várja. Sorrentino új filmjének vetítésével kezdődik az idei Olasz Filmfesztivál Budapesten



Fotó: pixabay.com Paolo Sorrentino olasz filmrendező, forgatókönyvíró a Parthenope - Nápoly szépe című, új filmje vetítésével kezdődik november 8-án 22. Olasz Filmfesztivál, a budapesti Puskin moziban. Paolo Sorrentino, az Oscar-díjas A nagy szépség, az Ifjúság és Az ifjú pápa rendezőjének legújabb alkotása szülővárosában, Nápolyban játszódik és az élet nagy kérdéseire keresi a választ olyan színészek segítségével, mint Gary Oldman, Celeste Dalla Porta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri vagy Isabella Ferrari. Újra fényművészeti kiállításnak ad otthont a fővárosi állatkert Fotó: Facebook / Fővárosi Állat - és Növénykert November 6-tól bő egy hónapig Fénydóm 2. címen újra fényművészeti kiállításnak ad otthont a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómja. A december 8-ig látogatható kiállításon a Biodóm belső tereiben hazai és külföldi művészek installációit, fényművészeti alkotásait láthatja a közönség. A Fénydóm 2. az állatkert és az INOTA kortárs audiovizuális fesztivál programját is szervező COLLOC Productions, valamint a Centrum Productions közös művészeti projektjeként valósul meg, hasonlóan a márciusban megrendezett első Fénydóm tárlathoz. A novemberi kiállítás a márciusihoz képest új kompozíciókkal, ötven alkotó harminc installációjával várja a látogatókat. A kiállítás központi témája a természet, amely - akárcsak a fény maga - széles spektrumot ölel fel a mikrobiológiai szinttől kezdve egészen a világűrig, beleértve az emberi tevékenységet is. A látogatók olyan, a helyszínhez igazított installációkat fedezhetnek fel, amelyek a természet erejét és törékenységét tárják fel interaktív vagy szimbolikus formában. Libaételekkel, magyar borokkal és koncertekkel készül Szent Márton napjára a Skanzen Fotó: Facebook / Szentendrei Skanzen Hazai borászatok termékeivel, libaételekkel, kézműveskedéssel, a gyerekeket pedig mesékkel és koncertekkel várja a szentendrei Skanzen a Szent Márton Újborfesztivál és Libator programon november 9-én és 10-én. A szabadtéri múzeum Márton-napi rendezvényén érdekességeket tudhatnak meg a látogatók a libakultusz eredetével kapcsolatban, de vidám őszi közösségi munkák légkörébe is belepillanthatnak. A Márton-napi mulatságok hangulatát a mosonmagyaróvári Lajta Néptáncegyüttes eleveníti meg a múzeum Kisalföld tájegységében. A programot a Langaléta Garabonciások előadása színesíti, de lesz mesemondás és vetítés, történelmi-irodalmi borműhely, őszi csemegék és kézműves termékek vására, a Skanzen Étteremben pedig libaételek várják a látogatókat. A kézműves foglalkozásokon sok más mellett készíthetnek a gyerekek textillibát

és tököt,

őszi fülbevalót,

termésképet

vagy gesztenyéből játékfigurát, de nem maradhat el a lámpások megalkotása sem a délutáni Márton-napi felvonuláshoz. A programsorozatot mindkét napon őszbúcsúztató koncert és táncház zárja.







