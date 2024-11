A népszerű sorozat miatt hatalmas bajban van egy paradicsomi sziget

A The White Lotus népszerű tévésorozat egy paradicsomi szigetet fenyegetett meg azzal, hogy több turistával árasztja el az úti célt. A thaiföldi Koh Samui régóta szenvedett a túlturizmustól, de úgy tűnik, hogy mindezt súlyosbítja az HBO tévésorozat, eredeti címén a The White Lotus, amely a közelmúltban már a harmadik évadát forgatja ott. A bemutató jövőre várható, és valószínűleg még több turistát csábít majd Koh Samui-ra - számolt be a Mirror.

Koh Samui. Fotó: Unplash

A Thai-öbölben található kis, 152 négyzetkilométernyi sziget az évek során látogatók ezreit vonzotta a luxusüdülőhelyeivel és villáival.

2023-ban már 3,4 millió turista érkezett a szigetre.

Ez a szám 2024-re várhatóan ismét 10-20 százalékkal emelkedik.

A The White Lotus új évadának közeledtével azonban sokan elkezdtek azon töprengeni, hogy ezek a számok mennyivel fognak növekedni a következő néhány évben. Azt is, hogy a látogatók számának növekedése milyen hatással lehet a szigetre. A Fodor's Travel szerint

a szakértők attól tartanak, hogy a megnövekedett forgalom tovább súlyosbítja a szigeten meglévő problémákat,

köztük a 200 000 tonna hulladékot a szemétlerakó területén.

Jelenleg még mindig a hulladékgazdálkodás problémájával kell szembenéznünk – a közösség, a szállodák, a turisták részéről

– mondta Dr. Wijarn Simachaya, a Thaiföldi Környezetvédelmi Intézet, a fenntartható fejlődés kérdéseivel foglalkozó non-profit szervezet elnöke.

Noha a szigeten van égető, Dr. Simachaya kifejtette, hogy azt ritkán használják, illetve nem megfelelően működik és karbantartási problémái is vannak. Noha a szigetről hatalmas mennyiségű szemetet szállítottak a szárazföldre, ez nem elegendő a lakosság és a turisták által termelt folyamatos napi felhalmozódásának kezelésére.

Dr. Simachaya azt állítja, hogy a Koh Samui-i helyi hatóságoknak hosszú távú tervet kell kidolgozniuk a hulladék kezelésére, mind a szilárd hulladék, mind a szennyvíz tekintetében. Dr. Simachaya szerint a hatóságoknak többet kell tenniük, mivel a szigeten van szennyvízelvezető létesítmény, de nem nyitják meg.