Rengeteg magyar utazott az őszi szünet alatt

Kiemelkedő utazási kedvet hozott hazánkban az október 26. és november 3. közötti időszak. A vendégek száma a félmilliót is meghaladta, 16%-kal túlszárnyalva a tavalyi iskolai szünetben mért értéket is. Látványosan nőtt a szálláshelyek forgalma is, közel 1,2 millió éjszakát regisztráltak. Ez a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai szerint 11%-os bővülést jelent tavalyhoz képest. A turisztikai eredményekhez a fővárosban és vidéken egyaránt hozzájárultak a hazai és a nemzetközi utazók, előbbiek 10, utóbbiak 20%-os növekedéssel.

Budapest továbbra is kedvelt úti cél, különösen a külföldi látogatók körében. Az NTAK adatai alapján a 8 napos őszi szünet alatt a hazánkba látogató több mint 250 ezer külföldi utazó döntő többsége (170 ezer) a fővárost választotta kikapcsolódásához. Ők több mint 400 ezer vendégéjszakát töltöttek el a budapesti szálláshelyeken. Azonban az idei iskolai szünet nyertesei a vidéki települések voltak, a mintegy 280 ezer belföldi vendég esetében 10-ből kilenc utazó fővároson túli desztinációt választott. Körükben a fürdővárosok, Eger, Zalakaros, Gyula, Hévíz és Hajdúszoboszló volt a legnépszerűbb. A vidékre érkező külföldiek többsége pedig Hévízre, Bükkre, Sárvárra, Győrre és Szegedre látogatott. A nemzetközi utazók zöme Csehországból, Németországból, Ausztriából, Romániából és az Egyesült Királyságból érkezett. Az őszi szünet alatt nagy számban indultak útnak a családosok, amit jól mutat, hogy a szálláshelyeken jelentős, 21%-os arányban regisztráltak 18 év alatti vendégeket. Fotó: Egerszalóki Wellnessfürdő A szálláshely-szolgáltatók országosan 29 milliárd forintos bevételt értek el a szünet alatt, ami 24%-os növekedést jelent a tavalyi iskolai szünidőhöz képest. Ebből Budapesten 11,4 milliárd forintot könyvelhettek el, ami 26%-os bővülést jelent, míg a vidéki 17,6 milliárd forintos bevétel 23%-kal múlta felül a tavalyi őszi szüneti eredményt. A magyar turizmus ágazat számára jelentős versenyelőnyt biztosít a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által 2019-ben létrehozott Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ. Segítségével valós időben látható az ország közel összes szálláshelyének, vendéglátó üzletének és turisztikai attrakciójának anonim forgalmi statisztikai adata. Az adatszolgáltatóktól automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, szoftveren keresztül érkező információk nagymértékben járulnak hozzá az adatvezérelt ágazatirányításhoz. Az NTAK valós idejű adatait felhasználva a hazai turizmus a régiós versenytársaknál gyorsabban képes reagálni a folyamatosan változó turisztikai trendekre. Minden alaptalan politikai híreszteléssel ellentétben az NTAK a turisztikai ágazat egységes és hiteles adatforrása, amelyet az is igazol, hogy 2022 júliusától a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az NTAK adatai alapján közli a szektort érintő hivatalos statisztikáit. Az NTAK adatai emellett hozzájárulnak a szolgáltatás-külkereskedelem és a GDP-számításokhoz is. Az NTAK Iránytű oldalon keresztül pedig a szálláshely-szolgáltatók is ráláthatnak saját adataikra, valamint összevethetik azokat a versenytársi átlagolt teljesítménnyel, amelyek eredményesen támogatják a vállalkozásokat aktivitásaik és fejlesztéseik tervezésében, piaci döntéseikben, az árazás kialakításában, a célzott vendégkör meghatározásában, a nyereséges működtetésben.

